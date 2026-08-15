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o smutku nejsmutnějším

. . . . . . (ještě jedna pro Peđu a jeho rodinu) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .





         snad na nás řečí tklivých citů
         Bůh nebo Vesmír hovoří…


         vyplakat
         uložit do krabičky z malachitu
         vložit na dno srdeční komory
         aby bolest už navždy měkčila
         přísnost našich soudů a činů

         snad nám na křídlech smutku život posílá
                                                         člověčinu




Foto: AP

Autor: Andrea Platznerová | sobota 15.8.2026 20:00 | karma článku: 0 | přečteno: 23x

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Andrea Platznerová

  • Počet článků 1067
  • Celková karma 5,77
  • Průměrná čtenost 792x
Před lety jsem sem napsala: "Nejezdím na výlety, rovnou se stěhuji. Cestovat budu, až budu stará."
Už jsem tedy stará.

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