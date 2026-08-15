o smutku nejsmutnějším
snad na nás řečí tklivých citů
Bůh nebo Vesmír hovoří…
vyplakat
uložit do krabičky z malachitu
vložit na dno srdeční komory
aby bolest už navždy měkčila
přísnost našich soudů a činů
snad nám na křídlech smutku život posílá
člověčinu
Foto: AP
Andrea Platznerová
občas se připomeň
. . . . . . . (cesty života vedou po zemi, ne po oblacích) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Andrea Platznerová
o lidském světle
. . . . . . . (vkládám si tě do slok) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Andrea Platznerová
o lidské kráse
. . . . . . . . (báseň odečtená ze tvých rtů) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Andrea Platznerová
o lidském životě
. . . . . . . (věnováno P.D.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Andrea Platznerová
o lidském štěstí
. . . . . (radost bývá dříve nebo později vystřídána žalem, nadšení zklamáním, veselí smutkem, úleva tíhou, a přesto nemůžeme netoužit)
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