o průzračnosti básní
chtěla jsem ti tenkrát napsat báseň z křišťálu
kladla jsem v tichu slovo vedle slova
průzračná jako cit, jenž jsem ti přála
kde jí je konec… v krajině tmavých močálů…
má dnešní báseň nechť je sametová
taková jak jsem tě před lety milovala
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Chcela by som ti napísať krištáľovú báseň
Andrea Platznerová
o kráse člověka
. . . . . . (děkuji, že se mohu lidí dotýkat tam, kam jiní nedocítí) . . . . . . . . . . . . . . .
Andrea Platznerová
V Římě nebo kdekoli jinde
. . . . . . . . (Plán na některý z příštích životů) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Andrea Platznerová
tenkrát
. . . . . . . . (bylo to takto v létě a zdálo se, že to přilétlo z věčnosti) . . . . . . . . . . . .
Andrea Platznerová
bez alibi
. . . . . . . (ale svá rozhodnutí vždy děláme, jak v dané chvíli nejlépe umíme) . . . . . . . . . .
Andrea Platznerová
hledá se starý patník
. . . . . . . (kdesi jsi snad jen špatně odbočila) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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