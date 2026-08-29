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o poezii bytí

       (je tisíc způsobů, jak milovat svět)                                                                




     prý má-li smysl básnit

     pak tedy o lásce


     nevím


     lze třeba také kreslit obrazce

     do písku pláže jako Archimédés

     a bude to mít také blízko k poezii


     a někdo tahy štětce svede

     dát věčnost květům hortenzií

     aby pak jiný hlesl: nádhera!

     i bez milostných básní


     zhasni

     dnes není proč psát slova

     na linky měsíčního svitu


     je tisíc způsobů jak básnit

     a jak se zamilovat

     do světa

     do krásy

     do rozumu a citu




Foto: AP

Autor: Andrea Platznerová | sobota 29.8.2026 22:41 | karma článku: 0 | přečteno: 9x

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Andrea Platznerová

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Před lety jsem sem napsala: "Nejezdím na výlety, rovnou se stěhuji. Cestovat budu, až budu stará."
Už jsem tedy stará.

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