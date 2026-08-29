o poezii bytí
prý má-li smysl básnit
pak tedy o lásce
nevím
lze třeba také kreslit obrazce
do písku pláže jako Archimédés
a bude to mít také blízko k poezii
a někdo tahy štětce svede
dát věčnost květům hortenzií
aby pak jiný hlesl: nádhera!
i bez milostných básní
zhasni
dnes není proč psát slova
na linky měsíčního svitu
je tisíc způsobů jak básnit
a jak se zamilovat
do světa
do krásy
do rozumu a citu
Foto: AP
Andrea Platznerová
devětadvacátého srpna dva tisíce dvacet šest, noc, úplněk, déšť
(láskám nedomilovaným)
Andrea Platznerová
děkuji
(životu, tobě, stromům, větru)
Andrea Platznerová
čemu mne naučila zkušenost
(například, že nesmím vkládat své srdce do příběhů, které nehřejí, protože to nakonec není dobré pro nikoho)
Andrea Platznerová
poklady v nás
(AI jsi už nestihl, ale víš co? svět s ní, bez tebe, není zase tolik jiný)
Andrea Platznerová
song na cestu všem posledním láskám
(věnuji Z., H., M., S., ...)
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