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o poesii

. . . . . (slova ve větru pocitů) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




          odkud se bere poesie?

          na koho a čím hovoří?

          po řece lidské fantasie

          lodě slov plují do moří

          nebe jim fouká do plachet

          a někdo zkouší rozumět

          poryvům větru v plachtách slov

          lidským citům, jež moře odneslo

          ke korálům a mořským travám


          odkud se bere poesie?

          a co duši člověka dává?

          a čím ji umí pokořit?


          odkud se bere poesie?

          čím na nás básně hovoří?





Srdcem
Autor: Andrea Platznerová | úterý 18.8.2026 12:24 | karma článku: 0 | přečteno: 10x

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Andrea Platznerová

  • Počet článků 1072
  • Celková karma 6,10
  • Průměrná čtenost 789x
Před lety jsem sem napsala: "Nejezdím na výlety, rovnou se stěhuji. Cestovat budu, až budu stará."
Už jsem tedy stará.

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