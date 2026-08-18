o poesii
odkud se bere poesie?
na koho a čím hovoří?
po řece lidské fantasie
lodě slov plují do moří
nebe jim fouká do plachet
a někdo zkouší rozumět
poryvům větru v plachtách slov
lidským citům, jež moře odneslo
ke korálům a mořským travám
odkud se bere poesie?
a co duši člověka dává?
a čím ji umí pokořit?
odkud se bere poesie?
čím na nás básně hovoří?
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Srdcem
Andrea Platznerová
proč ráda bydlím u kostelů
. . . . (vezměte si třeba vše známé, vyměňte staré za nové, jen mi, prosím, neberte kostelní zvony)
Andrea Platznerová
víš, že jsi dnes se mnou chodil po Praze?
. . . . . . (i po letech máš stejně milý úsměv) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Andrea Platznerová
pokus o báseň v přítomném čase
. . . . . . (praesens simplex tangens poeticus) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Andrea Platznerová
ještě jednu, nejen tobě
. . . . . . . (lidské příběhy jsou si tak podobné...) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Andrea Platznerová
o smutku nejsmutnějším
. . . . . . (ještě jedna pro Peđu a jeho rodinu) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Už jsem tedy stará.