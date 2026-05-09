O osvobození
To datum se mi líbilo, bylo to datum narozenin mé babičky – díky všudypřítomným připomínkám blížícího se svátku ve škole i na ulicích jsem jí nikdy nezapomněla popřát.
Pak jsem si zvykla na osmý květen (a na babiččiny narozeniny stejně nezapomínala, narozdíl od mnoha dalších a hlavně těch svých). Osmého nebo devátého – nic to nemění na jaru, šeřících, lehkosti bytí, úsměvech a dívčích sukních a podkolenkách, minimálně těch ve vzpomínkách. I kdyby dnes už všechny dívky na znak své jedinečnosti nosily stejné černé teplákovky z Temu.
Dokonce ani přepisování dějin mě až tak netrápí – dělo se vždy a bude dít. Pravnuci bývalých záporáků už nechtějí být pravnuky záporáků, ale přáteli bez viny, tomu lze rozumět. Jen to bohužel často znamená, že ty, kdo byli v dějinách za klaďase, je třeba přepsat na záporáky. Ale oukej. Nekonečný proces. Za padesát let to bude v učebnicích zase jinak. Společensko-politická schémata, ne reálný život a vztahy. Historie je dynamická mřížka, v níž se pohybujeme jako lidé, spektrum lidských povah a z nich plynoucího chování. A to rozložení povah, zdá se mi, zůstává napříč generacemi stejné. Část společnosti potřebuje obdivovat, tleskat a patřit, část potřebuje zpochybňovat, vzdorovat a vymezovat se, část má ráda své pasivní pohodlí, část se nerozpakuje činit zlé věci, část je pro dobrou věc ochotna činit věci nedobré, část si to nedobro potřebuje všelijak omlouvat a část to ani nepotřebuje.
Na co se mi zvyká mnohem svízelněji, jsou každodenní důkazy, že člověk není ani příliš Homo, ani příliš sapiens. Myslím běžného člověka, který nedělá velké dějiny, ale žije svůj každodenní život. Mám na mysli lidi, bez nichž by svět nefunoval, marně by se o něm psaly důležité knihy, marně by se pro něj plánovaly důležité politické kroky. Protože to, že si politici (a v souzvuku s nimi ti, jejichž životní úroveň od politiků přímo závisí, neboť je podpora aktuálních politických narativů živí, čili lidé z médií nebo zaměstnanci státní správy) přepisují dějiny, mění příběhy a přesouvají hranice mezi klaďasy a záporáky, je pochopitelné. Nezastupují sebe jako lidi, mají politické úkoly. Mocenské, systémové, vnitropolitické, geopolitické, historické. Z vlastní hlavy nebo z hlavy někoho mocnějšího, než jsou oni. A použijí všech jim dostupných prostředků, aby svět, velký svět velkých ideí, gest i reálných geopolitických posunů, byl takový, jaký ho potřebují mít.
Ale že běžný člověk, žijící s jinými běžnými lidmi, ne s prezidenty, premiéry, ministry a šéfy mezinárodních organizací, řekne „Ten mladý sovětský voják z fotek kolujících na sítích, obyčejný kluk, který zestárl za čtyři roky na frontě o čtyřicet let, a ti dva, co vztyčili vlajku na Reichstagu, natož ten, kterého tam fotograf vyfotil o několik dnů později, když už bylo bezpečno, aby vytvořil jednu z nejznámějších fotografií dvacátého století – to byli naši nepřátelé a přišli nás okupovat“… tak z toho je mi smutno.
Myslím, že když jsem, ještě před válkou na Ukrajině, běhávala přes bratislavský Slavín a chtělo se mi tam vždy plakat, byl toto jeden z důvodů. V té válce umřeli kluci, dívky, chlapi, ženy, lidé, díky nimž my žijeme. Neleží tam Stalin, ani ústřední výbor komunistické strany Sovětského svazu, ani sovětští propagandsté z Kremlu. Leží tam děti jako ty naše a rodiče dětí, jako jsou ty naše. A ti nás nepřišli okupovat, vykořisťovat, rozšířit svou sféru geopolitického vlivu. Ti byli odvedeni do války od svých blízkých a nějakým, dnes pro nás v moderním světě už těžko představitelným způsobem, je jejich straničtí propagandisté přesvědčili, že bojovat daleko od domova za mír a svobodu a za slávu své země je hrdinství a čest.
A mohu tisíckrát vyčítat komunistům, kteří nás od jesliček, nebo nejpozději od „iskier jasných“, v mém případě až po první ročník medicíny, ohlupovali komunistickou a sovětskou propagandou, a Sovětům, že to od nich v rámci své vlády nad naší částí rozděleného světa vyžadovali, a být v nesmiřitelném rozporu s mnohým dalším, co jako velmoc po válce dělali, ale nikdo mě nepřesvědčí, abych nenáviděla obyčejné sovětské kluky, kteří bojovali a umírali ve válce proti nacismu.
Andrea Platznerová
trošičku leccos, velmi člověk
(věnováno kamarádovi malíři) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Andrea Platznerová
nevadí
withering – – – Welken – – – hervadás – – – vadnutí – – – vädnutie – – – appassimento – – – marchitez
Andrea Platznerová
O životních moudrech
Víte, já jsem měla vždy odstup od velkých transformativních mouder lidí, kteří díky zásadním krizím svého života nahlédli pravdu, pochopili, o co v životě jde a co je opravdu důležité.
Andrea Platznerová
Od blahobytu k dotekům?
Aneb vše se vším souvisí a vše zlé je k něčemu dobré. A i kdyby to neplatilo vždy a okamžitě, přijde mi přínosnější dívat se na svět takovýmto pohledem.
Andrea Platznerová
Rothko a Firenze aneb o abstraktním umění
Jsou zajisté lidé, kteří vyrazí na výstavu moderního umění čistě proto, že je to pro ně statusová záležitost. Postojí soustředěně před každým obrazem, sochou či instalací v té správné vzdálenosti
|Další články autora
Pavel se s Babišem neshodl. Prezident trvá na účasti na summitu NATO, hrozí žalobou
Jednání prezidenta Petra Pavla s premiérem a předsedou ANO Andrejem Babišem o zastoupení Česka na...
Blíží se další výluka, metro C tři dny nepojede. Jak se dostat z Kobylis na Pankrác?
Kdo si na prodloužený květnový víkend naplánoval rychlou cestu přes centrum metrem, bude muset...
O kolik lze překročit rychlost za volantem v roce 2026? Tabulka tolerancí a pokut pro řidiče
Při rozhodování o postihu za překročení limitu přihlížejí policisté zejména k naměřené rychlosti....
Strahovská Devastation Tour. Historie kopce odchází, unikátní vily jdou k zemi, jiné už mají namále
Při touláním Prahou lze narazit na architektonickou minulost města. Na tu dávnou i relativně...
Skrytý ráj kousek za Prahou. „Tajná“ zahrada přetéká květy a lidé o ní skoro nevědí
Lepší než Průhonice? Voňavými kvítky čerstvě obdařené lýkovce, koberce plaménků, ale i nespočet...
Hasiči zasahují u požáru bývalé sauny v pražském hotelu, evakuovali několik lidí
V suterénu hotelu v pražské Blanické ulici v sobotu hořela bývalá sauna. Hasiči evakuovali z hotelu...
Vlak srazil člověka ve Rtyni v Podkrkonoší
Při srážce s vlakem ve Rtyni v Podkrkonoší v sobotu kolem poledne zemřel člověk. Příčiny nehody...
Po covidu se prádelna učila prát znovu. Dnes zvládne od plyšáků po pětihvězdičkový luxus
Jsou řemesla, u kterých se zdá, že vždy budou mít na růžích ustláno. Pekař, záchranář, porodník......
Levnější doprava pro lidi nad 70 let? Další pražská radnice spustila Senior taxi
Od začátku května mohou senioři z Praha 14 využívat novou službu Senior taxi. Lidé nad 70 let...
Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia
Jemná krémová textura, svěží chuť a univerzální využití v každodenní kuchyni. Redakce eMimina otestovala dva čerstvé sýry s jogurtem od české...
- Počet článků 991
- Celková karma 4,82
- Průměrná čtenost 846x
Už jsem tedy stará.