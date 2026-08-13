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o lidském životě

. . . . . . . (věnováno P.D.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




světélko kdesi v galaxii

zabliká

zahřeje

pohladí rozdrásané

a pak zhasne


život nikomu nepromíjí

všichni máme dny spočítané

smíme jen doufat v slovo spásné


srpen má letos vůni sakristií

už šustí první listy pod platanem

léto letos odchází smutnokrásně




Foto: AP

Autor: Andrea Platznerová | čtvrtek 13.8.2026 13:09 | karma článku: 0 | přečteno: 12x

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Andrea Platznerová

  • Počet článků 1063
  • Celková karma 5,77
  • Průměrná čtenost 795x
Před lety jsem sem napsala: "Nejezdím na výlety, rovnou se stěhuji. Cestovat budu, až budu stará."
Už jsem tedy stará.

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