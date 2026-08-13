o lidském životě
světélko kdesi v galaxii
zabliká
zahřeje
pohladí rozdrásané
a pak zhasne
život nikomu nepromíjí
všichni máme dny spočítané
smíme jen doufat v slovo spásné
srpen má letos vůni sakristií
už šustí první listy pod platanem
léto letos odchází smutnokrásně
Foto: AP
Andrea Platznerová
o lidském štěstí
. . . . . (radost bývá dříve nebo později vystřídána žalem, nadšení zklamáním, veselí smutkem, úleva tíhou, a přesto nemůžeme netoužit)
Andrea Platznerová
miláčku z vaty
. . . . . . . . (neodmlouvej) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Andrea Platznerová
a stejně mi chybíš
. . . . . . . . (ve světě, v němž se tak málo dotýkáme lidskosti) . . . . . . . . . . . . . . .
Andrea Platznerová
antipatos poiksté
. . . . . . . (korektiv pozdněletní) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Andrea Platznerová
Rp. vánek, voda, smích
. . . . . . . (pouštím po větru perleťové vzpomínky) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Už jsem tedy stará.