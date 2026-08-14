o lidském světle
lásko
můj nejvzácnější příteli
nikdo se se mnou o svou duši nedělil
tak jako ty
a vše ostatní byly jen záplaty
touha uvěřit v nové světlo
lásko
možná tvé světlo neodlétlo?
možná ho nesu misto tebe dál
jak sis to přál
životem drásavě tíživě krásným?
lásko
můj vzácný příteli
to co jsme nestihli a nesměli
vkládám ti do veršů svých básní
|
V kině Vesmír
Andrea Platznerová
o lidské kráse
. . . . . . . . (báseň odečtená ze tvých rtů) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Andrea Platznerová
o lidském životě
. . . . . . . (věnováno P.D.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Andrea Platznerová
o lidském štěstí
. . . . . (radost bývá dříve nebo později vystřídána žalem, nadšení zklamáním, veselí smutkem, úleva tíhou, a přesto nemůžeme netoužit)
Andrea Platznerová
miláčku z vaty
. . . . . . . . (neodmlouvej) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Andrea Platznerová
a stejně mi chybíš
. . . . . . . . (ve světě, v němž se tak málo dotýkáme lidskosti) . . . . . . . . . . . . . . .
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