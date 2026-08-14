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o lidském světle

. . . . . . . (vkládám si tě do slok) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




lásko

můj nejvzácnější příteli


nikdo se se mnou o svou duši nedělil

                                        tak jako ty


a vše ostatní byly jen záplaty

touha uvěřit v nové světlo


lásko

možná tvé světlo neodlétlo?

možná ho nesu misto tebe dál

                    jak sis to přál

životem drásavě tíživě krásným?


lásko

můj vzácný příteli

to co jsme nestihli a nesměli

vkládám ti do veršů svých básní




V kině Vesmír
Autor: Andrea Platznerová | pátek 14.8.2026 22:47 | karma článku: 0 | přečteno: 7x

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Andrea Platznerová

  • Počet článků 1065
  • Celková karma 5,77
  • Průměrná čtenost 794x
Před lety jsem sem napsala: "Nejezdím na výlety, rovnou se stěhuji. Cestovat budu, až budu stará."
Už jsem tedy stará.

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