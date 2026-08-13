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o lidském štěstí

. . . . . (radost bývá dříve nebo později vystřídána žalem, nadšení zklamáním, veselí smutkem, úleva tíhou, a přesto nemůžeme netoužit)




„ach, tak přece jen“

zašeptala svou úlevu polštáři

a zamilovaně se podívala na spícího muže

o němž si ještě nedávno myslela

že neexistuje


„ach, tak přece jen“

rozzářila se v koupelně její sousedka

dívajíc se na dvě čárky v těhotenském testu


„konečně!“

zajásal muž v podkrovním bytě

bude bohatý a obdivovaný

tolik o to stál!


a kolem nich se točil vesmír

a mlčel

aby nezkazil tu chvíli

ten prchavý odlesk věčnosti s názvem štěstí

– nic krásnějšího než naplnění touhy

zatím nevymyslel




Foto: AP

Autor: Andrea Platznerová | čtvrtek 13.8.2026 0:00 | karma článku: 0 | přečteno: 2x

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Andrea Platznerová

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Před lety jsem sem napsala: "Nejezdím na výlety, rovnou se stěhuji. Cestovat budu, až budu stará."
Už jsem tedy stará.

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