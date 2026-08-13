o lidském štěstí
„ach, tak přece jen“
zašeptala svou úlevu polštáři
a zamilovaně se podívala na spícího muže
o němž si ještě nedávno myslela
že neexistuje
„ach, tak přece jen“
rozzářila se v koupelně její sousedka
dívajíc se na dvě čárky v těhotenském testu
„konečně!“
zajásal muž v podkrovním bytě
bude bohatý a obdivovaný
tolik o to stál!
a kolem nich se točil vesmír
a mlčel
aby nezkazil tu chvíli
ten prchavý odlesk věčnosti s názvem štěstí
– nic krásnějšího než naplnění touhy
zatím nevymyslel
Foto: AP
Andrea Platznerová
miláčku z vaty
. . . . . . . . (neodmlouvej) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Andrea Platznerová
a stejně mi chybíš
. . . . . . . . (ve světě, v němž se tak málo dotýkáme lidskosti) . . . . . . . . . . . . . . .
Andrea Platznerová
antipatos poiksté
. . . . . . . (korektiv pozdněletní) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Andrea Platznerová
Rp. vánek, voda, smích
. . . . . . . (pouštím po větru perleťové vzpomínky) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Andrea Platznerová
Kardiologická po letech
. . . . . . . . (Neumím si zvyknout na absenci citu) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
|Další články autora
Kolik toho víte o vesmíru?
Planety, černé díry, Měsíc nebo slavné vesmírné mise. Vesmír fascinuje lidstvo od nepaměti a dodnes...
V těchto dnech se láme osud českého Tesca. Britové už hledají kupce pro své obchody
Britští vlastníci Tesca podle mnohých finančních médií rozjíždějí prodej svých aktivit ve střední...
Jste milovníkem italské kuchyně? Tak se ukažte!
Pizza, těstoviny, tiramisu nebo Aperol Spritz. Italská kuchyně patří bezpochyby k nejoblíbenějším...
V Letenských sadech hořelo, na nábřeží se odkláněla veřejná doprava
V Praze v Letenských sadech hořelo. Na místě zasahovalo několik jednotek hasičů. Podle policie byl...
Barrandovský kopec bez pozlátka luxusu. Nafotili jsme zákoutí, kterým se filmová čtvrť nechlubí
Filmový magnát Miloš Havel. Režiséři a herecké star. Takhle obvykle vnímáme Barrandov, hlavně jeho...
Hvězdárna v Lošově byla při zatmění Slunce v obležení dvou stovek lidí
Zhruba dvě stovky lidí dnes v podvečer zaplnily louku v okolí hvězdárny v Olomouci-Lošově, částečné...
Na libereckém Ještědu dnes částečné zatmění Slunce sledovaly stovky lidí
Na vrcholu libereckého Ještědu dnes částečné zatmění Slunce sledovaly stovky lidí. Společné...
Na libereckém Ještědu dnes částečné zatmění Slunce sledovaly stovky lidí
Na vrcholu libereckého Ještědu dnes částečné zatmění Slunce sledovaly stovky lidí. Společné...
Na libereckém Ještědu dnes částečné zatmění Slunce sledovaly stovky lidí
Na vrcholu libereckého Ještědu dnes částečné zatmění Slunce sledovaly stovky lidí. Společné...
Prodej komerční nemovitosti, ul. U koupaliště, Letovice, okr. Blansko
U koupaliště, Letovice, okres Blansko
12 900 000 Kč
- Počet článků 1062
- Celková karma 5,77
- Průměrná čtenost 796x
Už jsem tedy stará.