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o lidské kráse

. . . . . . . . (báseň odečtená ze tvých rtů) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




říkáš
je krásný tento svět
je krásné dokonce i trápení
jsou krásní lidé

ano
srdcem jako tvé laskavým
lze lidskou krásu vidět




Foto: AP

Autor: Andrea Platznerová | pátek 14.8.2026 17:41 | karma článku: 0 | přečteno: 19x

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Andrea Platznerová

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Před lety jsem sem napsala: "Nejezdím na výlety, rovnou se stěhuji. Cestovat budu, až budu stará."
Už jsem tedy stará.

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