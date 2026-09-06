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O lidské duši

      (Vůně, barvy, chutě, myšlenky, pocity, vzpomínky...)                                                     




    A člověk si vše někam ukládá…


    Bzukot včel v letních zahradách

    Oči svých nedostižných lásek

    a dlaně těch, jež zůstaly

    Doteky v nekonečném čase

    za rán nedělně ospalých

    kdy ještě život nepočítal ztráty

    Chuť růžové cukrové vaty

    a barvy divokého vína

    než zima pozhasíná

    a bíle natře těšení se na Svátky

    Med, ořechy a oplatky

    Blankyt nebe a krásných pláží

    Vůni dětství a vůni stáří

    První pády a první vavříny

    Prví brýle a první šediny

    Nespavé noci a dny málo čilé

    Strach z příliš prchavé chvíle

    nebo z té neplynoucí nikam

    Štěstí na křídlech zlatých mušek…


    A tomu všemu člověk říká

                                                DUŠE




Foto: AP

Autor: Andrea Platznerová | neděle 6.9.2026 16:44 | karma článku: 0 | přečteno: 9x

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Andrea Platznerová

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Před lety jsem sem napsala: "Nejezdím na výlety, rovnou se stěhuji. Cestovat budu, až budu stará."
Už jsem tedy stará.

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