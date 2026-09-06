O lidské duši
A člověk si vše někam ukládá…
Bzukot včel v letních zahradách
Oči svých nedostižných lásek
a dlaně těch, jež zůstaly
Doteky v nekonečném čase
za rán nedělně ospalých
kdy ještě život nepočítal ztráty
Chuť růžové cukrové vaty
a barvy divokého vína
než zima pozhasíná
a bíle natře těšení se na Svátky
Med, ořechy a oplatky
Blankyt nebe a krásných pláží
Vůni dětství a vůni stáří
První pády a první vavříny
Prví brýle a první šediny
Nespavé noci a dny málo čilé
Strach z příliš prchavé chvíle
nebo z té neplynoucí nikam
Štěstí na křídlech zlatých mušek…
A tomu všemu člověk říká
DUŠE
Foto: AP
Andrea Platznerová
jenom je jiný svět
(než byl ten náš)
Andrea Platznerová
post aestatem, ante autumnum
(ale kdo ví)
Andrea Platznerová
Až jednou zůstaneš sám
(Znám několik songů o naději v lásku, která bude přístavem a oporou ve zlých časech, třeba od Michala Horáčka nebo Gábora Pressera, ale nevybavuji si obrácenou verzi, ač takové jistě existují...)
Andrea Platznerová
netrápíš
(někdy je stesk ten nejkrásnější pocit)
Andrea Platznerová
druhého září dva tisíce dvacet šest
(ještě ani babí léto ne)
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