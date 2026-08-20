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o krasosmutnění, které živí duši

             (předpodzimní)                                                                                




          „už se netrap

          smutek ryje vrásky do duše

          o kůži obličeje ani nemluvě

          a dej si víc make-upu“

          řekla by máma

          která toho o smutku věděla

          víc než mohla unést


          „každé ráno začíná nový život

          vizualizuj afirmuj manifestuj

          stačí chtít!“

          řekl by někdo dobře znající trh

          s lidským neštěstím


          „krásné, viď?

          tak něžně srpen přikrývá

          barvami odcházení

          stopy nenaplněných touh…“

          řekl žlutý list – dárek od větru

          stále ještě hladivě teplého





Foto: AP

Autor: Andrea Platznerová | čtvrtek 20.8.2026 14:10 | karma článku: 0 | přečteno: 2x

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Andrea Platznerová

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Před lety jsem sem napsala: "Nejezdím na výlety, rovnou se stěhuji. Cestovat budu, až budu stará."
Už jsem tedy stará.

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