o krasosmutnění, které živí duši
„už se netrap
smutek ryje vrásky do duše
o kůži obličeje ani nemluvě
a dej si víc make-upu“
řekla by máma
která toho o smutku věděla
víc než mohla unést
„každé ráno začíná nový život
vizualizuj afirmuj manifestuj
stačí chtít!“
řekl by někdo dobře znající trh
s lidským neštěstím
„krásné, viď?
tak něžně srpen přikrývá
barvami odcházení
stopy nenaplněných touh…“
řekl žlutý list – dárek od větru
stále ještě hladivě teplého
Foto: AP
Andrea Platznerová
ciť mě
(křišťálová III., možná IV.)
Andrea Platznerová
matematická
(předsevzetí mladého Werthera)
Andrea Platznerová
zvony II.
(mám pro tebe stránky z knihy, kterou bychom byli spolu napsali)
Andrea Platznerová
o poesii
. . . . . (slova ve větru pocitů) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Andrea Platznerová
proč ráda bydlím u kostelů
. . . . (vezměte si třeba vše známé, vyměňte staré za nové, jen mi, prosím, neberte kostelní zvony)
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Už jsem tedy stará.