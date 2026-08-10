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o kráse člověka

. . . . . . (děkuji, že se mohu lidí dotýkat tam, kam jiní nedocítí) . . . . . . . . . . . . . . .




někdy, když to snad čekáš nejméně

život si na své srdce vzpomene

a z moře levných lidských cetek

pošle ti krásu


někdy, když to snad ani nečekáš

pošle ti svět do cesty člověka

s duší, jež tiše skromně kvete

a mění zlato na sůl




Foto: AP

Autor: Andrea Platznerová | pondělí 10.8.2026 12:33 | karma článku: 0 | přečteno: 10x

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Andrea Platznerová

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Před lety jsem sem napsala: "Nejezdím na výlety, rovnou se stěhuji. Cestovat budu, až budu stará."
Už jsem tedy stará.

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