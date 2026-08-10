o kráse člověka
někdy, když to snad čekáš nejméně
život si na své srdce vzpomene
a z moře levných lidských cetek
pošle ti krásu
někdy, když to snad ani nečekáš
pošle ti svět do cesty člověka
s duší, jež tiše skromně kvete
a mění zlato na sůl
Foto: AP
Andrea Platznerová
V Římě nebo kdekoli jinde
. . . . . . . . (Plán na některý z příštích životů) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Andrea Platznerová
o průzračnosti básní
. . . . . (toužila jsem kdysi napsat křišťálovou báseň) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Andrea Platznerová
tenkrát
. . . . . . . . (bylo to takto v létě a zdálo se, že to přilétlo z věčnosti) . . . . . . . . . . . .
Andrea Platznerová
bez alibi
. . . . . . . (ale svá rozhodnutí vždy děláme, jak v dané chvíli nejlépe umíme) . . . . . . . . . .
Andrea Platznerová
hledá se starý patník
. . . . . . . (kdesi jsi snad jen špatně odbočila) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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