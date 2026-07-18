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o kouzelném lidském světě

. . . . . . (rozhovor s rozumným člověkem) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



milý pane

možná víte:

kde se berou věci skryté

našim hlavám?


milý pane

proč se stává

že náš jazyk zaostává

za citem?


milý pane

vy to možná tušíte:

proč je cenné tělem, duší zažité?

čím je krásné vlnobití?

proč voda probouzí city

a proč slunce, když zas svítí

po mlhavých dnech?


milý pane

též tajíte dech

když jste svědkem nežné krásy

dívek a žen prostovlasých?

dojme vás trápení dítěte?


milý pane

občas pláčete?

radost v cizích očích vás zahřeje?

znáte zklamané naděje

i dobré konce smutných příběhů?

stáváte tiše na břehu

řeky, jež teče vaším světem?

občas se zachvějete

vědomím, že jsme nekonečně malí

a ani svaly

ani rozum na tom nic nezmění?


milý pane

v jakém jste narozený znamení?

ne, také v horoskopy nevěřím

a v zázraky a šalvějový dým

jen lidem přeji pohádky a báje


srdce v chladu fakt neroztaje

vezměte člověku magii bytí

vezměte dětem vůně a city

šedivým právo laskavě dávat…


milý pane

možná to víte:

kde se berou ty věci skryté

našim hlavám?



Autor: Andrea Platznerová | sobota 18.7.2026 15:26 | karma článku: 0 | přečteno: 8x

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Andrea Platznerová

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Před lety jsem sem napsala: "Nejezdím na výlety, rovnou se stěhuji. Cestovat budu, až budu stará."
Už jsem tedy stará.

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