o kouzelném lidském světě
milý pane
možná víte:
kde se berou věci skryté
našim hlavám?
milý pane
proč se stává
že náš jazyk zaostává
za citem?
milý pane
vy to možná tušíte:
proč je cenné tělem, duší zažité?
čím je krásné vlnobití?
proč voda probouzí city
a proč slunce, když zas svítí
po mlhavých dnech?
milý pane
též tajíte dech
když jste svědkem nežné krásy
dívek a žen prostovlasých?
dojme vás trápení dítěte?
milý pane
občas pláčete?
radost v cizích očích vás zahřeje?
znáte zklamané naděje
i dobré konce smutných příběhů?
stáváte tiše na břehu
řeky, jež teče vaším světem?
občas se zachvějete
vědomím, že jsme nekonečně malí
a ani svaly
ani rozum na tom nic nezmění?
milý pane
v jakém jste narozený znamení?
ne, také v horoskopy nevěřím
a v zázraky a šalvějový dým
jen lidem přeji pohádky a báje
srdce v chladu fakt neroztaje
vezměte člověku magii bytí
vezměte dětem vůně a city
šedivým právo laskavě dávat…
milý pane
možná to víte:
kde se berou ty věci skryté
našim hlavám?
Andrea Platznerová
ještě jednou se zamilovat
. . . . . (slýchávám často o minulých a současných láskách, a někdy také o těch, které by ještě měly přijít) . . . . . . . . . . . .
Andrea Platznerová
bez názvu
. . . . . . (bez mámy) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Andrea Platznerová
o vůni a mnohém dalším, co AI zatím neumí
. . . . . . (nějak se mi ještě, dokud to jde, nechce vzdávat člověka) . . . . . . . . . . . . . . .
Andrea Platznerová
jako by to bylo včera
. . . . . . (čtvrtého července devatenáct set osmdesát, léto, klid, sladko) . . . . . . . . . . . .
Andrea Platznerová
třetího července dva tisíce dvacet šest, noc, za chvíli sobota
. . . . . . . . (kam sahá naděje?) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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