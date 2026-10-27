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o koncích světů

Andrea Platznerová
        (člověk je člověk je člověk)                                                                



     každý den končí svět

     a ráno vše začíná od začátku

     a můžeš opouštět a můžeš lpět

     a můžeš hledat milosrdnou zkratku

     a nebo chtít žít do sta let –


    každý den končí i tvůj svět

    odlétá za obzor s ptačími hejny


    každý den končí starý známý svět

    aby ten nový mohl být

    zas trochu jinak stejný



Foto: AP

Autor: Andrea Platznerová | úterý 27.10.2026 10:10 | karma článku: 0 | přečteno: 5x
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Andrea Platznerová

  • Počet článků 1117
  • Celková karma 6,65
  • Průměrná čtenost 761x
Před lety jsem sem napsala: "Nejezdím na výlety, rovnou se stěhuji. Cestovat budu, až budu stará."
Už jsem tedy stará.

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