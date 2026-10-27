o koncích světů
každý den končí svět
a ráno vše začíná od začátku
a můžeš opouštět a můžeš lpět
a můžeš hledat milosrdnou zkratku
a nebo chtít žít do sta let –
každý den končí i tvůj svět
odlétá za obzor s ptačími hejny
každý den končí starý známý svět
aby ten nový mohl být
zas trochu jinak stejný
Foto: AP
Andrea Platznerová
neděle s tebou bez tebe
(i dnes k tobě mluvím)
Andrea Platznerová
kdybych byla pokorná
(o touze po životě, jaký býval)
Andrea Platznerová
oč usilovat
(krása jsou neslyšná slova, která vpisujeme mezi řádky našich životů)
Andrea Platznerová
Imperativ naděje
(Příteli...)
Andrea Platznerová
jak to děláš?
(ve víru každodennosti se občas v předpodzimním vzduchu zastaví list, myšlenka, pocit)
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Už jsem tedy stará.