o čem lidé přemýšlejí
kam až?
a nebude to blamáž?
a i kdyby ne –
co můj vnitřní hlas?
mám na vše čas?
nebo mám pospíchat?
a má mě někdo vůbec rád
jen tak bez důvodu?
a piji vodu
když ji káži?
to jsem už zase u blamáží…
co když mi někdo vyčte pití vína?
a je to vše má vina
nebo mě osud šetří příliš málo?
a třeba by se dalo
něco změnit?
je čas tak drahocenný
jak se říká
nebo mohu i nejít nikam
a nemít život jako mřížku z cílů?
když doufám v dlouhovlasou vílu
doufám marně?
a co to ve mně stárne
když po dni plném lesku
uléhám do objetí stesků
a neusnu až do hodiny vlků?
ta tíseň v krku
to je úzkost? a kde se vzala?
je dobré vyžít z mála
nebo se člověk musí snažit stále růst?
z čích milujících úst
uslyším „nemusíš nic dokazovat“
ta vysněná hřejivá slova?
koho budu mít rád?
je toho tolik, na co se lze ptát….
Foto: AP
Andrea Platznerová
Zpráva od kuchyňské linky
(Miláčku s vavříny, jen tak, bez zásluh)
Andrea Platznerová
devátého devátý, mému strýci by dnes bylo sedmaosmdesát
(Dibovi, který by dnešní dobu nesl těžce, ale určitě by se mnou chodil na výstavy moderního umění)
Andrea Platznerová
život
(je, jaký je, a takový je ho třeba žít)
Andrea Platznerová
O lidské duši
(Vůně, barvy, chutě, myšlenky, pocity, vzpomínky...)
Andrea Platznerová
jenom je jiný svět
(než byl ten náš)
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Už jsem tedy stará.