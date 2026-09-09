Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

o čem lidé přemýšlejí

      (ale pokud je to odvrácená strana pocitu spokojenosti, daň za schopnost vnímat krásu, cítit štěstí a darovat se druhým, tak to závaží vědomí sebe, myslím, stojí za to)




kam až?

a nebude to blamáž?

a i kdyby ne –

co můj vnitřní hlas?

mám na vše čas?

nebo mám pospíchat?

a má mě někdo vůbec rád

jen tak bez důvodu?

a piji vodu

když ji káži?

to jsem už zase u blamáží…

co když mi někdo vyčte pití vína?

a je to vše má vina

nebo mě osud šetří příliš málo?

a třeba by se dalo

něco změnit?

je čas tak drahocenný

jak se říká

nebo mohu i nejít nikam

a nemít život jako mřížku z cílů?

když doufám v dlouhovlasou vílu

doufám marně?

a co to ve mně stárne

když po dni plném lesku

uléhám do objetí stesků

a neusnu až do hodiny vlků?

ta tíseň v krku

to je úzkost? a kde se vzala?

je dobré vyžít z mála

nebo se člověk musí snažit stále růst?

z čích milujících úst

uslyším „nemusíš nic dokazovat“

ta vysněná hřejivá slova?

koho budu mít rád?


je toho tolik, na co se lze ptát….




Foto: AP

Autor: Andrea Platznerová | středa 9.9.2026 19:00 | karma článku: 0 | přečteno: 9x

Další články autora

Andrea Platznerová

Zpráva od kuchyňské linky

(Miláčku s vavříny, jen tak, bez zásluh)

9.9.2026 v 12:51 | Karma: 0 | Přečteno: 47x | Diskuse | Poezie a próza

Andrea Platznerová

devátého devátý, mému strýci by dnes bylo sedmaosmdesát

(Dibovi, který by dnešní dobu nesl těžce, ale určitě by se mnou chodil na výstavy moderního umění)

9.9.2026 v 10:30 | Karma: 4,78 | Přečteno: 58x | Diskuse | Poezie a próza

Andrea Platznerová

život

(je, jaký je, a takový je ho třeba žít)

8.9.2026 v 22:50 | Karma: 0 | Přečteno: 34x | Diskuse | Poezie a próza

Andrea Platznerová

O lidské duši

(Vůně, barvy, chutě, myšlenky, pocity, vzpomínky...)

6.9.2026 v 16:44 | Karma: 0 | Přečteno: 43x | Diskuse | Poezie a próza

Andrea Platznerová

jenom je jiný svět

(než byl ten náš)

6.9.2026 v 14:25 | Karma: 6,25 | Přečteno: 56x | Diskuse | Poezie a próza
Další články autora

Nejčtenější

Metro E: Návrh nové linky Pražany spíš nadzvedl. Proč a kudy má vést?

ilustrační snímek
7. září 2026  14:37

Vznikne v Praze pátá linka metra? Čtvrtá trasa D se teprve staví a pražští radní již plánují další...

Kousek od Karlova mostu se najíte za 120 korun. Když dodržíte rozvrh, můžete do školní jídelny i vy

Žlutý rohový dům ukrývá poklad. Školní jídelna je vidět od Malostranské...
4. září 2026  12:01

Jen pár kroků od Karlova mostu funguje školní jídelna, kde se mohou najíst nejen studenti a...

V motolské nemocnici hořelo. Musely se evakuovat dvě desítky pacientů

Osmnáct pacientů se muselo evakuovat při požáru ve Fakultní nemocnici Motol a...
3. září 2026  21:42

Ve Fakultní nemocnici Motol a Homolka v Praze ve čtvrtek odpoledne hořelo. Nikdo se nezranil, ale...

Pátá trasa metra E dostala zelenou. Radní schválili studii okruhu za stovky miliard

Linka D propojí Písnici s náměstím Míru a odlehčí dopravě na jihu metropole.
7. září 2026  15:59

Pražští radní dali zelenou studii proveditelnosti pro pátou trasu metra E. Nová okružní linka má...

Chytrá mapa ví, kde rostou! Dirigent Národního divadla našel hřiby jako z pohádky

Václav Zahradník se synem Vaškem. Jejich revírem jsou lesy kolem šumavského...
8. září 2026

Po dlouhém suchu se situace v českých lesích konečně mění. Aktuální mapa Českého...

Policie hledá dvaatřicetiletého muže. Má v úmyslu si ublížit

Policie na Jihlavsku hledá dvaatřicetiletého muže, který má podle ní v úmyslu...
9. září 2026  19:42,  aktualizováno  19:42

Policie na Jihlavsku hledá dvaatřicetiletého Radka Roháčka, který má podle ní v úmyslu si ublížit....

Babí léto může být past na zdraví. Jedna chyba v oblečení vám znepříjemní podzim

Babí léto získalo prý název podle stříbrných pavučin. Připomínají šedivý vlas...
9. září 2026  19:19

Babí léto může trvat několik týdnů a svádět k pocitu, že podzim ještě nezačal. Organismus už ale...

Soud potvrdil ústavní výchovu v situaci, kdy otec manipuloval dceru proti matce

ilustrační snímek
9. září 2026  17:35,  aktualizováno  17:35

Justice nechybovala, když nařídila ústavní výchovu dívky, kterou otec manipuloval proti matce....

V břidličném Flascharově dole v Odrách se otevřela nová prohlídková trasa

V bĹ™idliÄŤnĂ©m FlascharovÄ› dole v OdrĂˇch se otevĹ™ela novĂˇ prohlĂ­dkovĂˇ trasa
9. září 2026  17:16,  aktualizováno  17:16

V historickém břidličném Flascharově dole v Odrách na Novojičínsku se otevřela nová zážitková...

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Andrea Platznerová

  • Počet článků 1112
  • Celková karma 6,62
  • Průměrná čtenost 764x
Před lety jsem sem napsala: "Nejezdím na výlety, rovnou se stěhuji. Cestovat budu, až budu stará."
Už jsem tedy stará.

Seznam rubrik

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×