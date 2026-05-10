no jo, no
píši si verše
sama sobě
někam se ztratil kalendář
z pokoje té
již osud zatím nikam neodvál
píši si báseň:
každičké drobnosti si važ
a nezištně je miluj dál
i v trochu tvrdém dětském světě
i bez dárků a přání
dají svou lásku vlastním dětem
snad měkce milovaným
.
.
Andrea Platznerová
O osvobození
Za mého dětství se Osvobození slavilo devátého května. Deň víťazstva, rusky Děň pobjédy. Na Slovensku se americký podíl na vítězství nad nacismem neřešil.
Andrea Platznerová
trošičku leccos, velmi člověk
(věnováno kamarádovi malíři) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Andrea Platznerová
nevadí
withering – – – Welken – – – hervadás – – – vadnutí – – – vädnutie – – – appassimento – – – marchitez
Andrea Platznerová
O životních moudrech
Víte, já jsem měla vždy odstup od velkých transformativních mouder lidí, kteří díky zásadním krizím svého života nahlédli pravdu, pochopili, o co v životě jde a co je opravdu důležité.
Andrea Platznerová
Od blahobytu k dotekům?
Aneb vše se vším souvisí a vše zlé je k něčemu dobré. A i kdyby to neplatilo vždy a okamžitě, přijde mi přínosnější dívat se na svět takovýmto pohledem.
Už jsem tedy stará.