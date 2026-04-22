No. 54

(blankytní, žlutá, bílá) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

.

hledala jsem léta rým

s nímž půjdu na konec a možná dál

.

a život mé dny jinak zrýmoval

nechal mi volnost bez rýmu

a léta s vůní podzimů

a spoustu dalšího mi dal

.

hledala jsem léta rým

dle rýmovacích škál

souřadnic nakreslených city

.

hledala jsem léta rým

a prošla města, byty

dotkla se duší, těl

.

hledala jsem rým

někam mi uletěl

.

.

Autor: Andrea Platznerová | středa 22.4.2026 11:22 | karma článku: 0 | přečteno: 30x

Další články autora

Andrea Platznerová

bez názvu

(No.2, bluma, červený pomeranč, černý čaj) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

20.4.2026 v 16:00 | Karma: 0 | Přečteno: 71x | Diskuse | Poezie a próza

Andrea Platznerová

Kheťi časurnaja aneb O lidství

Doba, v níž jsem světem proplouvala jako dítě, se od té dnešní liší tak diametrálně, respektive věci, které nám kladla do rukou ta doba a klade ta dnešní, se liší tak zásadně,

18.4.2026 v 18:00 | Karma: 7,24 | Přečteno: 125x | Diskuse | Společnost

Andrea Platznerová

Boomerka v bratislavských hudobninách (Československy)

Hudobniny na Kamennom námestí. (Alebo to je už Dunajská? Ale je to jedno. Budú to pravdepodobne jediné hudobniny široko-ďaleko. Prežili, predajňa platní, cédéčok a dévédéčok z čias mojich vysokoškolských štúdií, tesne po Nežnej.)

18.4.2026 v 12:28 | Karma: 6,43 | Přečteno: 119x | Diskuse | Osobní

Andrea Platznerová

dnes

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(prvního července dva tisíce dvacet tři, začaly prázdniny, z Václavského náměstí zmizela čeština, nenašla jsem obchod, který jsem hledala, našla jsem ale důležitější věci, a nejen věci)

1.7.2023 v 22:39 | Karma: 13,09 | Přečteno: 455x | Diskuse | Poezie a próza

Andrea Platznerová

S05 E01

sedmdvacátého června dva tisíce dvacet tři, sbaleno, uklizeno, po padesátce se stěhuji poprvé . (život je změna)

28.6.2023 v 6:48 | Karma: 9,72 | Přečteno: 380x | Diskuse | Poezie a próza
Nejčtenější

Hastroši na Pražském hradě aneb Den otevřených dveří z pohledu výchovy k tanci a kultuře

Den otevřených dveří 18. dubna 2026. Zrcadlový salon pro slavnostní hostiny.
19. dubna 2026,  aktualizováno  20. 4. 7:19

Byl jsem jeden z těch, kteří po Zemanově zabetonování Pražského hradu do tohoto největšího hradního...

Dvorecký most promění také pražskou autobusovou dopravu v Praze. Máme velký přehled

Dvorecký most
16. dubna 2026  10:35

Už zítra se slavnostně otevře Dvorecký most, nová 361 metrů dlouhá spojnice přes Vltavu mezi...

Speciální tramvaje i plavby zdarma. Slavnostní otevření Dvoreckého mostu bude velkolepé

Testovací jízdy tramvají a autobusů po novém Dvoreckém mostě v Praze (12....
14. dubna 2026  13:38,  aktualizováno  15. 4. 12:45

Spojuje lidi s prací, školou, rodinou, zábavou i kulturou. Je neodmyslitelnou součástí životů...

GALERIE: Tajemství Tančícího domu odhaleno. Výroční výstava zpřístupní skryté části

1945
21. dubna 2026,  aktualizováno  12:06

Tančící dům slaví kulatiny. Výstava v galerii ukáže originály Franka Gehryho, skryté prostory a...

Dvorecký most se pro veřejnost otevře už zítra. Kolem je zatím staveniště

Dvorecký most, který spojí Prahu 4 a 5, se otevře 17. dubna, pravidelný provoz...
16. dubna 2026  10:28

V pátek 17. dubna 2026 se po novém Dvoreckém mostě projedou první tramvaje a autobusy plné...

Má rád rychlou jízdu. Strážníkům ulicemi Brna zběsile ujížděl patnáctiletý motorkář

Patnáctiletý motorkář ujížděl strážníkům v Brně, stroj nakonec položil
22. dubna 2026  13:12,  aktualizováno  13:12

Jako splašený ujížděl motorkář ulicemi Brna před houkajícími strážníky. Riskantně kličkoval mezi...

Na střeše kancelářské budovy v Praze hořela izolace, evakuovali 500 lidí

Hasiči zasahují u požáru střechy kancelářské budovy na Rohanském nábřeží v...
22. dubna 2026  12:42,  aktualizováno  13:09

U požáru střechy kancelářské budovy v Praze na Rohanském nábřeží zasahují hasiči ve druhém...

Praha sází nové „klimastromy“. V Cibulkách jich bude bojovat s horkem a suchem celkem 23

První výsledky testování vlivu těchto stromů na městské prostředí budou k...
22. dubna 2026  13:06

Technická správa komunikací (TSK) rozšiřuje stromořadí v ulici V Cibulkách v Praze 5. K původní...

Nejlidnatější ostravský městský obvod Jih nabídne mladým lidem startovací byty

ilustrační snímek
22. dubna 2026  11:26,  aktualizováno  11:26

Nejlidnatější ostravský městský obvod Jih nabídne mladým lidem startovací byty. Žádat o ně budou...

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Andrea Platznerová

  • Počet článků 982
  • Celková karma 0
  • Průměrná čtenost 853x
Před lety jsem sem napsala: "Nejezdím na výlety, rovnou se stěhuji. Cestovat budu, až budu stará."
Už jsem tedy stará.

