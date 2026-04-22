No. 54
.
hledala jsem léta rým
s nímž půjdu na konec a možná dál
.
a život mé dny jinak zrýmoval
nechal mi volnost bez rýmu
a léta s vůní podzimů
a spoustu dalšího mi dal
.
hledala jsem léta rým
dle rýmovacích škál
souřadnic nakreslených city
.
hledala jsem léta rým
a prošla města, byty
dotkla se duší, těl
.
hledala jsem rým
někam mi uletěl
.
.
Andrea Platznerová
Už jsem tedy stará.