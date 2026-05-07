withering – – – Welken – – – hervadás – – – vadnutí – – – vädnutie – – – appassimento – – – marchitez

.

vadneme, lásko

jako ten šeřík v rohu zahrady

.

vadneme, lásko

i kdyby vše – čas nikdy nezradí

poslušně za nás odvádí

daně ze chvilek, jež jsme žili

.

vadneme, lásko

a snad vadnutí nevadí

i svět sám trvá jenom chvíli

.

.

Autor: Andrea Platznerová | čtvrtek 7.5.2026 17:15 | karma článku: 0 | přečteno: 12x

Andrea Platznerová

O životních moudrech

Víte, já jsem měla vždy odstup od velkých transformativních mouder lidí, kteří díky zásadním krizím svého života nahlédli pravdu, pochopili, o co v životě jde a co je opravdu důležité.

5.5.2026 v 14:08 | Karma: 4,86 | Přečteno: 86x | Diskuse | Společnost

Andrea Platznerová

Od blahobytu k dotekům?

Aneb vše se vším souvisí a vše zlé je k něčemu dobré. A i kdyby to neplatilo vždy a okamžitě, přijde mi přínosnější dívat se na svět takovýmto pohledem.

3.5.2026 v 9:56 | Karma: 3,58 | Přečteno: 83x | Diskuse | Společnost

Andrea Platznerová

Rothko a Firenze aneb o abstraktním umění

Jsou zajisté lidé, kteří vyrazí na výstavu moderního umění čistě proto, že je to pro ně statusová záležitost. Postojí soustředěně před každým obrazem, sochou či instalací v té správné vzdálenosti

29.4.2026 v 17:54 | Karma: 3,19 | Přečteno: 60x | Diskuse | Kultura

Andrea Platznerová

Cítění krásy ve Florencii

(Na procházce městem s florentskými kupci, bratislavskými jeptiškami, mou maďarskou babičkou a hezkými Italy)

27.4.2026 v 6:15 | Karma: 4,86 | Přečteno: 86x | Diskuse | Společnost

Andrea Platznerová

třiadvacátého dubna dva tisíce dvacet šest, zase na chvíli v Praze

(kde se vlastně berou pouta k městům, v nichž jsme se nenarodili?) . . . . . . . . . . . . . . . . .

23.4.2026 v 18:29 | Karma: 4,86 | Přečteno: 120x | Diskuse | Poezie a próza
Andrea Platznerová

  • Počet článků 989
  • Celková karma 4,94
  • Průměrná čtenost 848x
Před lety jsem sem napsala: "Nejezdím na výlety, rovnou se stěhuji. Cestovat budu, až budu stará."
Už jsem tedy stará.

