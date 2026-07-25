neplakej
neplakej, děvče milé
nesmývej z krásných očí drahé stíny
nezatrať kopretiny
které ti nosil ze své zahrady
jistěže z lásky – tak moc ji toužil cítit
neplakej, děvče milé
za vínem nedopitým
je-li proč plakat, pak se vrátí
není-li proč, pak bolest ztráty
vyléčí jiný jinou květinou
jiný tě pozve na víno
na šťastný nekonečný výlet
neplakej, děvče milé
Andrea Platznerová
le temps passé
. . . . . . (s jinou ti bude lépe, určitě) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Andrea Platznerová
otázka pro tvé srdce
. . . . . . (těžká, nebo úplně jednoduchá) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Andrea Platznerová
doma
. . . . . . . (domov je minulost, na níž pevně stojí tvůj svět) . . . . . . . . . . . . . . . . .
Andrea Platznerová
Bez názvu, bez čehokoliv
(Často si vzpomenu na babiččiny historky z učitelského ústavu přísných Voršilek a na to, jak vždy říkala: „Ale jsem jim vděčná. Naučily mě čehokoli se vzdát a netrápit se tím.“ Mám to podobně, jen bez těch Voršilek.)
Andrea Platznerová
bez názvu, s jiným happyendem
. . . . . . . . (to se přece stává) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
|Další články autora
Proč jsme unavení, i když nic neděláme? Častou příčinu většina lidí přehlíží
Mnoho lidí zažívá zvláštní typ únavy. Ne tu fyzickou po sportu nebo náročném dni na nohou, ale...
Chtěla zkrášlit svět své dceři. Dnes její muraly obdivují tisíce kolemjdoucích
Šedé rozvaděče, oprýskané zdi nebo nevýrazné ploty dokáže proměnit v barevná díla plná rostlin,...
Metro D nemění jen podzemí. Na povrchu vyrostou nové čtvrti a vykoukne i dinosaurus
Pražské metro D je bezpochyby jednou z nejsledovanějších staveb současnosti. Zatímco hluboko pod...
Do Prahy míří fanoušci z celé Evropy. Odyssea zaplnila IMAX, kino přidává projekce po půlnoci
Pražský IMAX na Floře zažívá mimořádný nápor. Díky unikátní 70mm technologii je jedním z pouhých...
Srpen může podle meteorologů překvapit. Jaká je aktuální předpověď počasí a kdy dorazí bouřky?
Po rekordně horkém závěru června čeká Česko podle meteorologů klidnější část léta. Do začátku srpna...
Hlučínský festival Štěrkovna Open Music příští rok přivítá Kirschner i IMT Smile
Na příštím ročníku festivalu Štěrkovna Open Music, který se koná na břehu jezera v Hlučíně na...
Platforma proti úložišti je proti novele stavebního zákona,obrátí se na senátory
Platforma proti hlubinnému úložišti, která sdružuje 40 obcí a měst a 18 spolků z ČR, nesouhlasí s...
Tříleté dítě vypadlo z okna ve čtvrtém patře, holčičku převážel vrtulník
Neštěstí se v sobotu v podvečer stalo v havířovské části Šumbark. Z okna bytu ve čtvrtém patře...
Mezi Blanskem a Svatou Kateřinou se srazil motorkář s chodcem, oba se zranili
Na silnici mezi Blanskem a Svatou Kateřinou se dnes odpoledne srazil motorkář s chodcem....
Porodnice roku 2026: Přidejte recenzi a hrajte o tisícové ceny. Hlasovat můžete až do listopadu
Chystáte se v příštích týdnech či měsících rodit, nebo už máte zkušenost z posledních let? Zapojte se do dalšího ročníku oblíbené Porodnice roku a...
- Počet článků 1029
- Celková karma 5,90
- Průměrná čtenost 818x
Už jsem tedy stará.