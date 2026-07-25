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neplakej

. . . . . . . (některé příběhy osud píše znova a znova po staletí) . . . . . . . . . . . . . . . .



neplakej, děvče milé

nesmývej z krásných očí drahé stíny

nezatrať kopretiny

které ti nosil ze své zahrady

jistěže z lásky – tak moc ji toužil cítit


neplakej, děvče milé

za vínem nedopitým

je-li proč plakat, pak se vrátí

není-li proč, pak bolest ztráty

vyléčí jiný jinou květinou

jiný tě pozve na víno

na šťastný nekonečný výlet


neplakej, děvče milé




Autor: Andrea Platznerová | sobota 25.7.2026 22:36 | karma článku: 0 | přečteno: 17x

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Andrea Platznerová

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Před lety jsem sem napsala: "Nejezdím na výlety, rovnou se stěhuji. Cestovat budu, až budu stará."
Už jsem tedy stará.

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