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neděle s tebou bez tebe

Andrea Platznerová
     (i dnes k tobě mluvím)                                                                           




víš vůbec

že jsi stále tady?

živý a nemocný jen tolik

abys neumřel


kolečko do soukolí

mých milovaných těl

to nejněžnější z nich


prší

a lidé s deštníky jdou z vích

domů ke svým večeřím


a já

až se sešeří

zase ti povykládám

že tě mám stále ráda

že chybíš jako nikdo před tebou

a po tobě už také žádný


stmívá se

nebe pohybem ladným

zatahuje roletu neděle


víš vůbec

že jsi stále tady?

je těžké nechat umřít přítele




Foto: AP

Autor: Andrea Platznerová | neděle 13.9.2026 19:19 | karma článku: 0 | přečteno: 14x
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Andrea Platznerová

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Před lety jsem sem napsala: "Nejezdím na výlety, rovnou se stěhuji. Cestovat budu, až budu stará."
Už jsem tedy stará.

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