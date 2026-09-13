neděle s tebou bez tebe
víš vůbec
že jsi stále tady?
živý a nemocný jen tolik
abys neumřel
kolečko do soukolí
mých milovaných těl
to nejněžnější z nich
prší
a lidé s deštníky jdou z vích
domů ke svým večeřím
a já
až se sešeří
zase ti povykládám
že tě mám stále ráda
že chybíš jako nikdo před tebou
a po tobě už také žádný
stmívá se
nebe pohybem ladným
zatahuje roletu neděle
víš vůbec
že jsi stále tady?
je těžké nechat umřít přítele
Foto: AP
Andrea Platznerová
kdybych byla pokorná
(o touze po životě, jaký býval)
Andrea Platznerová
oč usilovat
(krása jsou neslyšná slova, která vpisujeme mezi řádky našich životů)
Andrea Platznerová
Imperativ naděje
(Příteli...)
Andrea Platznerová
jak to děláš?
(ve víru každodennosti se občas v předpodzimním vzduchu zastaví list, myšlenka, pocit)
Andrea Platznerová
o čem lidé přemýšlejí
(ale pokud je to odvrácená strana pocitu spokojenosti, daň za schopnost vnímat krásu, cítit štěstí a darovat se druhým, tak to závaží vědomí sebe, myslím, stojí za to)
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