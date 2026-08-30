Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

neděle bezčasá

    (mívala jsem ráda začátek semestru u dunajské zátoky)                                           




      den z těch tichých

      neděle

      v dáli let zvuky víchy

      přátelé

      koleje u Dunaje

      léto pravé a nebo už to babí

      vždy ale slunné

      i kdyby občas nebylo


      a něco ve mně zraje

      a něco něčím pábí

      snad tvoje vůně

      snad den sluncem natřený na bílo




Foto: AP

Autor: Andrea Platznerová | neděle 30.8.2026 13:13 | karma článku: 0 | přečteno: 23x

Další články autora

Andrea Platznerová

kdybych byla stromem

(mohla bych se tě dotýkat)

30.8.2026 v 10:22 | Karma: 0 | Přečteno: 3x | Diskuse | Poezie a próza

Andrea Platznerová

o poezii bytí

(je tisíc způsobů, jak milovat svět)

29.8.2026 v 22:41 | Karma: 0 | Přečteno: 47x | Diskuse | Poezie a próza

Andrea Platznerová

devětadvacátého srpna dva tisíce dvacet šest, noc, úplněk, déšť

(láskám nedomilovaným)

29.8.2026 v 3:23 | Karma: 10,63 | Přečteno: 167x | Diskuse | Poezie a próza

Andrea Platznerová

děkuji

(životu, tobě, stromům, větru)

29.8.2026 v 0:00 | Karma: 6,35 | Přečteno: 61x | Diskuse | Poezie a próza

Andrea Platznerová

čemu mne naučila zkušenost

(například, že nesmím vkládat své srdce do příběhů, které nehřejí, protože to nakonec není dobré pro nikoho)

28.8.2026 v 21:31 | Karma: 5,27 | Přečteno: 63x | Diskuse | Poezie a próza
Další články autora

Nejčtenější

AI reklama na SuperStar v metru baví internet. Není prvním selháním umělé inteligence

Z dálky působí reklama na talentovou show normálně.
25. srpna 2026

Kolem nového reklamního polepu v pražském metru projdou denně tisíce lidí. Kdo se však zastaví a...

Ondřej Vetchý jako žižkovský Rom: Film Párátko z roku 1987 zachytil čtvrť během demolice

Záběry bouraného Žižkova z filmu Párátko.
23. srpna 2026

Nad osudem starého Žižkova roníme slzy dodnes. Nejdřív ho nechali zchátrat a pak ho téměř plošně...

Loni frčel padel, hitem zítřků je pickleball. Kde si ho v Praze zahrát?

Pickleball na vlastní kurtu? Jen na pár místech v Praze – a tady je to trefa do...
24. srpna 2026,  aktualizováno  25. 8. 7:41

Děrovaný plastový míček, pevná pálka a kurt menší než tenisový. Pickleball může na první pohled...

Tramvaje v září znovu propojí Muzeum a I. P. Pavlova. Vršovice čeká nepříjemná změna

Stavba tramvajové trati na Václavském náměstí a proměna jeho okolí (stav...
24. srpna 2026  14:40

Po více než roce se cestující znovu svezou tramvají mezi Vinohradskou ulicí a I. P. Pavlova. Provoz...

Rozbité Ládví se promění. Nová tvář centra sídliště vyjde na 109 milionů korun.

Revitalizace veřejného prostranství u Kulturního domu Ládví
26. srpna 2026  5:43

Ládví čeká výrazná proměna. Praha 8 vybrala vítězný návrh architektonické soutěže, který propojí...

Vypadali jako Evropané, ale nebyli. DNA mumií Xiaohe odhalila záhadu starou tisíce let

Beauty of Xiaohe. Žena, jejíž tvář zůstala po čtyřech tisících letech...
30. srpna 2026

Před čtyřmi tisíci lety žili na okraji Taklamakanu lidé, jejichž zachované tváře připomínaly...

Bodají tak, že jsou potřeba svářečské rukavice. Stěny inhalatoria stavbaři plní trnkami

Stavbaři začínají ručně osazovat solankovou stěnu trnkovou výplní. Jednotlivé...
30. srpna 2026  14:22,  aktualizováno  14:22

Solankovou stěnu právě vznikajícího inhalatoria v Karviné začali stavbaři ručně osazovat trnkovou...

Den architektury v Ostravě ukáže proměny bydlení od středověku po současnost

ilustrační snímek
30. srpna 2026  12:25,  aktualizováno  12:25

Festival Den architektury se letos v Moravskoslezském kraji uskuteční v Ostravě, Opavě, Krnově,...

Řidič ve Frýdku-Místku vyjel mimo silnici a narazil do sloupu, na místě zemřel

Řidič ve Frýdku-Místku vyjel mimo silnici a narazil do sloupu, na místě zemřel....
30. srpna 2026  13:22

Při noční dopravní nehodě ve Starém Městě u Frýdku-Místku v neděli zemřel dvaapadesátiletý řidič...

Andrea Platznerová

  • Počet článků 1100
  • Celková karma 6,44
  • Průměrná čtenost 771x
Před lety jsem sem napsala: "Nejezdím na výlety, rovnou se stěhuji. Cestovat budu, až budu stará."
Už jsem tedy stará.

Seznam rubrik

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.