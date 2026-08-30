neděle bezčasá
den z těch tichých
neděle
v dáli let zvuky víchy
přátelé
koleje u Dunaje
léto pravé a nebo už to babí
vždy ale slunné
i kdyby občas nebylo
a něco ve mně zraje
a něco něčím pábí
snad tvoje vůně
snad den sluncem natřený na bílo
Foto: AP
Andrea Platznerová
kdybych byla stromem
(mohla bych se tě dotýkat)
Andrea Platznerová
o poezii bytí
(je tisíc způsobů, jak milovat svět)
Andrea Platznerová
devětadvacátého srpna dva tisíce dvacet šest, noc, úplněk, déšť
(láskám nedomilovaným)
Andrea Platznerová
děkuji
(životu, tobě, stromům, větru)
Andrea Platznerová
čemu mne naučila zkušenost
(například, že nesmím vkládat své srdce do příběhů, které nehřejí, protože to nakonec není dobré pro nikoho)
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