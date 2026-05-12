Nakonec včera i zabouřilo
Tak nakonec i hromy s blesky!
.
Na střechy domů staroměstských
nebe psalo:
Jsem pobouřené
tím, jak to tady vedete!
Okamžitě po noční směně
ráno přistoupím k odvetě
O zítřcích potom včas vás zpraví
rosničky, televizní zprávy
nebo sociální sítě
Pak dělo:
Teď se poroučím – jdu velet kalamitě
.
.
Andrea Platznerová
jedenáctého května dva tisíce dvacet šest, prší
... a vlastně už přestalo, stačilo o tom májovém dešti napsat několik veršů, škoda, že to takto nefunguje se vším
Andrea Platznerová
ci vediamo a Venezia
(už jsem nechtěla nikam cestovat, Florencie měla být zlatá tečka za cestami za krásou, nakonec, krása je všude kolem, i bez létání... ale zase, Benátky... tak jsem si o nich aspoň napsala básničku)
Andrea Platznerová
no jo, no
(píši si básničku ke Dni matek, ale hlavně ji píši své mámě a její mámě a mámě její mámy... a mým dcerám, až jednou snad budou mámami)
Andrea Platznerová
O osvobození
Za mého dětství se Osvobození slavilo devátého května. Deň víťazstva, rusky Děň pobjédy. Na Slovensku se americký podíl na vítězství nad nacismem neřešil.
Andrea Platznerová
trošičku leccos, velmi člověk
(věnováno kamarádovi malíři) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Už jsem tedy stará.