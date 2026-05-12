Nakonec včera i zabouřilo

(A dnes mělo být celý den zataženo, ale po ránu to nakonec vypadá slunečněji, než bychom byli čekali)

Tak nakonec i hromy s blesky!

.

Na střechy domů staroměstských

nebe psalo:

Jsem pobouřené

tím, jak to tady vedete!

Okamžitě po noční směně

ráno přistoupím k odvetě

O zítřcích potom včas vás zpraví

rosničky, televizní zprávy

nebo sociální sítě

Pak dělo:

Teď se poroučím – jdu velet kalamitě
.
.

Autor: Andrea Platznerová | úterý 12.5.2026 8:14 | karma článku: 0 | přečteno: 15x

Andrea Platznerová

jedenáctého května dva tisíce dvacet šest, prší

... a vlastně už přestalo, stačilo o tom májovém dešti napsat několik veršů, škoda, že to takto nefunguje se vším

11.5.2026 v 10:20 | Karma: 3,47 | Přečteno: 76x | Diskuse | Poezie a próza

Andrea Platznerová

ci vediamo a Venezia

(už jsem nechtěla nikam cestovat, Florencie měla být zlatá tečka za cestami za krásou, nakonec, krása je všude kolem, i bez létání... ale zase, Benátky... tak jsem si o nich aspoň napsala básničku)

11.5.2026 v 8:08 | Karma: 0 | Přečteno: 3x | Diskuse | Poezie a próza

Andrea Platznerová

no jo, no

(píši si básničku ke Dni matek, ale hlavně ji píši své mámě a její mámě a mámě její mámy... a mým dcerám, až jednou snad budou mámami)

10.5.2026 v 10:33 | Karma: 4,55 | Přečteno: 67x | Diskuse | Poezie a próza

Andrea Platznerová

O osvobození

Za mého dětství se Osvobození slavilo devátého května. Deň víťazstva, rusky Děň pobjédy. Na Slovensku se americký podíl na vítězství nad nacismem neřešil.

9.5.2026 v 13:31 | Karma: 16,08 | Přečteno: 224x | Společnost

Andrea Platznerová

trošičku leccos, velmi člověk

(věnováno kamarádovi malíři) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8.5.2026 v 14:53 | Karma: 0 | Přečteno: 43x | Diskuse | Poezie a próza
Andrea Platznerová

  • Počet článků 995
  • Celková karma 5,55
  • Průměrná čtenost 843x
Před lety jsem sem napsala: "Nejezdím na výlety, rovnou se stěhuji. Cestovat budu, až budu stará."
Už jsem tedy stará.

