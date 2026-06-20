Na míru
Pojď
Ušijeme si život na míru
Mám hedvábný satén
hladivý jako voda řeky
Krajku po babičce
co umí navěky bíle lemovat sliby
Pevný kanafas z cizího staveniště
a kus celtoviny
co ji tady zapomněl
některý nerozhodný námořník
putující za domovem z přístavu do přístavu
A mám síťovinu z romantických filmů
takovou tu, co
chrání lásku
ale nechává ji dýchat
Pojď
Ušijeme si spolu život na míru
Jen nitě, prosím, přines
Mé potrhal čas
Andrea Platznerová
možná je načase přepsat učebnice psychologie
. . . . . . (ale pro některé z nás staré poučky stále platí) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Andrea Platznerová
to přece nemůžeš
. . . . . . . (příliš brzy na nehybnost) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Andrea Platznerová
modlitba pro dnešní den
(χ², buchty, povidla, láska a jiná slova) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Andrea Platznerová
Princezna
Milosrdní Brňáci se na mě domluvili. Nejdřív akce ve velkém stylu, se starou alkalickou baterkou, která připomínala nevybouchnutý granát z Druhé světové dost na to,
Andrea Platznerová
prvního června dva tisíce dvacet šest, pondělí, déšť
(dobře, i kdyby nedobře, to už tak asi bývá v určitém věku) - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
|Další články autora
Jiřák po dvou a půl letech otevírá. Podívejte se, co změnila velká rekonstrukce
Náměstí Jiřího z Poděbrad, které je jedním z nejvýznamnějších a nejnavštěvovanějších míst v Praze,...
Nejen důchodci jezdí v Praze zdarma. Za MHD neplatí děti a tyto profese, výhody mají i někteří psi
Pražská MHD patří navzdory svému rozsahu k těm nejlevnějším v zemi, i tak může být nákup ročního...
Koupání bez chloru v Praze: Vybrali jsme 5 míst, kde se zchladíte. Jedno je letos dokonce zdarma
Blíží se tropické počasí a proto je ten správný čas si připomenout, kde je v Praze to nejlepší...
Tour de France v Česku: L’Etape v sobotu uzavře silnice v Praze, přivítá i Petera Sagana
Tisíce amatérských cyklistů si v sobotu znovu vyzkoušejí, jaké je to závodit jako profesionálové....
Příroda tu porazila člověka. Projděte se po zaniklé trati v Českém středohoří
Kde kdysi jezdily vlaky, dnes rostou stromy a běhají zajíci. Vyrazili jsme po stopách sesuvu půdy...
Největší lyžařskou akci léta v Jablonci nad Nisou provázely tropy i bouřka
Tropy i bouřku zažili dnes v Jablonci nad Nisou účastníci největší lyžařské akce léta - Prasova...
Praha 6
Zcela jasné upozornění.
Praha 6
Běžkař, kterému absence sněhu nevadí.
Praha 6
Stará dlažba ve starém Břevnově
Akční letáky
Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!
- Počet článků 1013
- Celková karma 5,72
- Průměrná čtenost 830x
Už jsem tedy stará.