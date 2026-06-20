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Na míru

. . . . . . . . . . (Z látek, které pamatují život) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



Pojď

Ušijeme si život na míru


Mám hedvábný satén

hladivý jako voda řeky

Krajku po babičce

co umí navěky bíle lemovat sliby

Pevný kanafas z cizího staveniště

a kus celtoviny

co ji tady zapomněl

některý nerozhodný námořník

putující za domovem z přístavu do přístavu

A mám síťovinu z romantických filmů

takovou tu, co

chrání lásku

ale nechává ji dýchat



Pojď

Ušijeme si spolu život na míru

Jen nitě, prosím, přines

Mé potrhal čas



Autor: Andrea Platznerová | sobota 20.6.2026 15:27 | karma článku: 0 | přečteno: 33x

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Andrea Platznerová

  • Počet článků 1013
  • Celková karma 5,72
  • Průměrná čtenost 830x
Před lety jsem sem napsala: "Nejezdím na výlety, rovnou se stěhuji. Cestovat budu, až budu stará."
Už jsem tedy stará.

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