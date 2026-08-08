N.B.
a až jednou přijde čas vyčíslít
tvé dobré a špatné úmysly
a na zastávky světských cest
zabodnout vlajky se tvým jménem
–
nenech se splést
et nota bene:
až v předposlední vesnici
před předposlední stanicí
řekne ti život slovy jiných lidí
co ty sám cestou neuvidíš
cnost z lásky nebo ze strachu
hluk mávátek a ticho Palachů
hrdinství snad dostane příchuť porážky
epopej o lásce punc nudné bumážky
tvůj příběh rozpadne se na slova
zlatavé zrno promění se v plevy
a pravda v nepřiznanou lež
až v cíli budeš účtovat
dnes nevíš
můžeš jen kráčet
jak nejlépe dokážeš
Foto: A. Platznerová
Andrea Platznerová
bez alibi
. . . . . . . (ale svá rozhodnutí vždy děláme, jak v dané chvíli nejlépe umíme) . . . . . . . . . .
Andrea Platznerová
hledá se starý patník
. . . . . . . (kdesi jsi snad jen špatně odbočila) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Andrea Platznerová
kapitoly staré a nové
. . . . . . . (hledá se svět, v němž lze být něžná) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Andrea Platznerová
už nechci chodit do školy
. . . . . . . (nebo bych prosila aspoň chvíli prázdnin) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Andrea Platznerová
básním pro tebe jako kdysi
. . . . . . (kde vůbec ten cit byl uložený po celá ta léta?) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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