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N.B.

. . . . . . . (až jednou budeš v cíli) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




a až jednou přijde čas vyčíslít

tvé dobré a špatné úmysly

a na zastávky světských cest

zabodnout vlajky se tvým jménem

nenech se splést

et nota bene:


až v předposlední vesnici

před předposlední stanicí

řekne ti život slovy jiných lidí

co ty sám cestou neuvidíš


cnost z lásky nebo ze strachu

hluk mávátek a ticho Palachů

hrdinství snad dostane příchuť porážky

epopej o lásce punc nudné bumážky

tvůj příběh rozpadne se na slova

zlatavé zrno promění se v plevy

a pravda v nepřiznanou lež


až v cíli budeš účtovat

dnes nevíš

můžeš jen kráčet

jak nejlépe dokážeš




Foto: A. Platznerová

Autor: Andrea Platznerová | sobota 8.8.2026 6:42 | karma článku: 5,40 | přečteno: 51x

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Andrea Platznerová

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  • Průměrná čtenost 804x
Před lety jsem sem napsala: "Nejezdím na výlety, rovnou se stěhuji. Cestovat budu, až budu stará."
Už jsem tedy stará.

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