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možná je načase přepsat učebnice psychologie

. . . . . . (ale pro některé z nás staré poučky stále platí) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


psal dnes kdosi kdesi:

člověk v životě nejvíce ze všeho

potřebuje blízkost druhého člověka


dojalo mne

to lpění na učebnicovém lidství

v době samoobslužných pokladen

a lingvistických modelů


ale když dnes pršelo

byl jsi v každé dešťové kapce

která se dotkla mé kůže



Autor: Andrea Platznerová | čtvrtek 11.6.2026 20:30 | karma článku: 0 | přečteno: 12x

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Andrea Platznerová

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Před lety jsem sem napsala: "Nejezdím na výlety, rovnou se stěhuji. Cestovat budu, až budu stará."
Už jsem tedy stará.

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