možná je načase přepsat učebnice psychologie
psal dnes kdosi kdesi:
člověk v životě nejvíce ze všeho
potřebuje blízkost druhého člověka
dojalo mne
to lpění na učebnicovém lidství
v době samoobslužných pokladen
a lingvistických modelů
ale když dnes pršelo
byl jsi v každé dešťové kapce
která se dotkla mé kůže
Andrea Platznerová
to přece nemůžeš
. . . . . . . (příliš brzy na nehybnost) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Andrea Platznerová
modlitba pro dnešní den
(χ², buchty, povidla, láska a jiná slova) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Andrea Platznerová
Princezna
Milosrdní Brňáci se na mě domluvili. Nejdřív akce ve velkém stylu, se starou alkalickou baterkou, která připomínala nevybouchnutý granát z Druhé světové dost na to,
Andrea Platznerová
prvního června dva tisíce dvacet šest, pondělí, déšť
(dobře, i kdyby nedobře, to už tak asi bývá v určitém věku) - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Andrea Platznerová
Od AI k Marii Terezii (Nevážně)
Už-už jsem lámala hůl nad lidským rozumem, pro jehož zakrnění v posledních desetiletích děláme u nás v západním světě snad nejvíc v historii.
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