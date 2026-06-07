modlitba pro dnešní den
i ve světě
do nějž nás někdo vepsal Slovem
snad abychom i my pak jednou mohli psát
a péci buchty s mákem nebo povidlové
a vymyslet si chí-kvadrát
a cítit se bezpečně v maskách
ve světě terabajtů slovních vat
lze stále ještě dobře žít a dobře spát
dokud je láska
Andrea Platznerová
Princezna
Milosrdní Brňáci se na mě domluvili. Nejdřív akce ve velkém stylu, se starou alkalickou baterkou, která připomínala nevybouchnutý granát z Druhé světové dost na to,
Andrea Platznerová
prvního června dva tisíce dvacet šest, pondělí, déšť
(dobře, i kdyby nedobře, to už tak asi bývá v určitém věku) - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Andrea Platznerová
Od AI k Marii Terezii (Nevážně)
Už-už jsem lámala hůl nad lidským rozumem, pro jehož zakrnění v posledních desetiletích děláme u nás v západním světě snad nejvíc v historii.
Andrea Platznerová
třicátého května dva tisíce dvacet šest, sobota
(polojasno, snad občas i zaprší, ne-li dnes, tak zítra... a už prší, ani jsem nestihla dopsat perex) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Andrea Platznerová
o tíze lehkosti a lehkosti tíhy
(je jakási klidná nehybnost ve sdílení těžkých osudů druhých) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Už jsem tedy stará.