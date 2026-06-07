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modlitba pro dnešní den

(χ², buchty, povidla, láska a jiná slova) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



i ve světě

do nějž nás někdo vepsal Slovem

snad abychom i my pak jednou mohli psát

a péci buchty s mákem nebo povidlové

a vymyslet si chí-kvadrát

a cítit se bezpečně v maskách

ve světě terabajtů slovních vat

lze stále ještě dobře žít a dobře spát

dokud je láska




Autor: Andrea Platznerová | neděle 7.6.2026 12:52 | karma článku: 0 | přečteno: 11x

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Andrea Platznerová

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Před lety jsem sem napsala: "Nejezdím na výlety, rovnou se stěhuji. Cestovat budu, až budu stará."
Už jsem tedy stará.

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