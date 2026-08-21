miláčku
už mi zůstaň, ano?
neboj, nebude to nic složitého
budeš mi jen nahlížet přes rameno
když budu psát básně
jako dosud
jen si vždy sedneš
na prázdné sedadlo vedle mě
dnes na koncertě jsi mi dělal společnost
zcela přesvědčivě
i když jsem tě viděla jen já
budeš se mnou usínat
budeš se se mnou probouzet
a občas řekneš to tvé
„mám tě rád
ty moje modré z nebe nebo z pekla štěstí“
také žádná změna
už mi zůstaň
nějak už neumím psát pro nikoho jiného
neumím už nikomu jinému říkat
miláčku
Foto: VR
Andrea Platznerová
o krasosmutnění, které živí duši
(předpodzimní)
Andrea Platznerová
ciť mě
(křišťálová III., možná IV.)
Andrea Platznerová
matematická
(předsevzetí mladého Werthera)
Andrea Platznerová
zvony II.
(mám pro tebe stránky z knihy, kterou bychom byli spolu napsali)
Andrea Platznerová
o poesii
. . . . . (slova ve větru pocitů) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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