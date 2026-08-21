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miláčku

       (modré z nebe, z pekla štěstí)                                                                    




už mi zůstaň, ano?

neboj, nebude to nic složitého


budeš mi jen nahlížet přes rameno

když budu psát básně

jako dosud


jen si vždy sedneš

na prázdné sedadlo vedle mě

dnes na koncertě jsi mi dělal společnost

zcela přesvědčivě

i když jsem tě viděla jen já


budeš se mnou usínat

budeš se se mnou probouzet

a občas řekneš to tvé

„mám tě rád

ty moje modré z nebe nebo z pekla štěstí“

také žádná změna


už mi zůstaň

nějak už neumím psát pro nikoho jiného

neumím už nikomu jinému říkat

miláčku




Foto: VR

Autor: Andrea Platznerová | pátek 21.8.2026 1:11 | karma článku: 0 | přečteno: 7x

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Andrea Platznerová

  • Počet článků 1077
  • Celková karma 6,19
  • Průměrná čtenost 786x
Před lety jsem sem napsala: "Nejezdím na výlety, rovnou se stěhuji. Cestovat budu, až budu stará."
Už jsem tedy stará.

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