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miláčku z vaty

. . . . . . . . (neodmlouvej) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




         miláčku zlatý

                   z cukrové vaty


        (jistěže vím

         uměls být hořce bodavý)


         pojď

         lehneme si do trávy


        (ano

         i v myslích roste tráva

         kritiku přísný)


         řekni

         že jsem byla ta pravá

                                ze starých písní

                      a nesmrtelných bájí


        (že mě tam v nebi musíš tajit?

        że sis tam našel jinou?)


         miláčku

         tvou hřejivou člověčinou

               dodnes mi v noci voní dlaně


        (ne

         čas člověka neodvane

         buď aspoň trochu romantický)


         drahý

             jak jsme se vždycky

         těšili

             až se zase potkáme...


         (že padla kosa na kámen

         život se nenechává jen tak poddat?

         některé drobnosti jsou příliš veliké?)


         miláčku

         jsi má živá voda…

         jen už

                prosím

                      nic neříkej




Barevná psychologie
Autor: Andrea Platznerová | středa 12.8.2026 14:27 | karma článku: 0 | přečteno: 24x

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Andrea Platznerová

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Před lety jsem sem napsala: "Nejezdím na výlety, rovnou se stěhuji. Cestovat budu, až budu stará."
Už jsem tedy stará.

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