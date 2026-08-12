miláčku z vaty
miláčku zlatý
z cukrové vaty
(jistěže vím
uměls být hořce bodavý)
pojď
lehneme si do trávy
(ano
i v myslích roste tráva
kritiku přísný)
řekni
že jsem byla ta pravá
ze starých písní
a nesmrtelných bájí
(že mě tam v nebi musíš tajit?
że sis tam našel jinou?)
miláčku
tvou hřejivou člověčinou
dodnes mi v noci voní dlaně
(ne
čas člověka neodvane
buď aspoň trochu romantický)
drahý
jak jsme se vždycky
těšili
až se zase potkáme...
(že padla kosa na kámen
život se nenechává jen tak poddat?
některé drobnosti jsou příliš veliké?)
miláčku
jsi má živá voda…
jen už
prosím
nic neříkej
|
Barevná psychologie
Andrea Platznerová
a stejně mi chybíš
. . . . . . . . (ve světě, v němž se tak málo dotýkáme lidskosti) . . . . . . . . . . . . . . .
Andrea Platznerová
antipatos poiksté
. . . . . . . (korektiv pozdněletní) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Andrea Platznerová
Rp. vánek, voda, smích
. . . . . . . (pouštím po větru perleťové vzpomínky) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Andrea Platznerová
Kardiologická po letech
. . . . . . . . (Neumím si zvyknout na absenci citu) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Andrea Platznerová
ale třeba ano
. . . . . . (a v momentě, kdy jsem tuto báseň dopsala, se do okna, v bezvětří, opřel vítr) . . . . .
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