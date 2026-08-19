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matematická

. . . . . . (předsevzetí mladého Werthera) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




       v příštím životě budu dělat matiku


       s Einsteinem na triku

       budu mít v hlavě jenom rovnice a grafy

       vykašlu se na Evu, jablko a na fík

       ový list

       budu si číst

       o symetriích v kosmu

       a kdybych někdy přece jenom posmu

       tněl z vědecké izolace

       najdu si dobře place

       ný job někde v korporátu

       a začnu s týmem chodit na tu

       ristiku


       v příštím životě budu dělat matiku!




Zamilovala jsem se
Autor: Andrea Platznerová | středa 19.8.2026 0:00 | karma článku: 0 | přečteno: 8x

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Andrea Platznerová

  • Počet článků 1074
  • Celková karma 6,09
  • Průměrná čtenost 788x
Před lety jsem sem napsala: "Nejezdím na výlety, rovnou se stěhuji. Cestovat budu, až budu stará."
Už jsem tedy stará.

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