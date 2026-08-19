matematická
v příštím životě budu dělat matiku
s Einsteinem na triku
budu mít v hlavě jenom rovnice a grafy
vykašlu se na Evu, jablko a na fík
ový list
budu si číst
o symetriích v kosmu
a kdybych někdy přece jenom posmu
tněl z vědecké izolace
najdu si dobře place
ný job někde v korporátu
a začnu s týmem chodit na tu
ristiku
v příštím životě budu dělat matiku!
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Zamilovala jsem se
Andrea Platznerová
zvony II.
. . . . . . (mám pro tebe stránky z knihy, kterou bychom byli spolu napsali) . . . . . . . . . . . . .
Andrea Platznerová
o poesii
. . . . . (slova ve větru pocitů) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Andrea Platznerová
proč ráda bydlím u kostelů
. . . . (vezměte si třeba vše známé, vyměňte staré za nové, jen mi, prosím, neberte kostelní zvony)
Andrea Platznerová
víš, že jsi dnes se mnou chodil po Praze?
. . . . . . (i po letech máš stejně milý úsměv) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Andrea Platznerová
pokus o báseň v přítomném čase
. . . . . . (praesens simplex tangens poeticus) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Už jsem tedy stará.