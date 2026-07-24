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le temps passé

. . . . . . (s jinou ti bude lépe, určitě) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



ne, nebyla to láska

která vyvěrá ze studny dobra v nás


ne, nebyla to láska

s níž se žije snáz

a lehčeji


ne, nebyla to láska - pevná hráz

uprostřed peřejí

ta láska, jež zastaví čas

a tak se nadosmrti nepřejí


ne, nebyla to láska

s níž i prosincový mráz

a sníh v lednových závějích

zahřejí


ne, nebyla to láska

z níž se dojetím i skály zachvějí

jejímž teplem v létě dozraje klas


ne, nebyla to láska

s jinou budeš raději




Autor: Andrea Platznerová | pátek 24.7.2026 0:25 | karma článku: 0 | přečteno: 4x

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Andrea Platznerová

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Už jsem tedy stará.

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