le temps passé
ne, nebyla to láska
která vyvěrá ze studny dobra v nás
ne, nebyla to láska
s níž se žije snáz
a lehčeji
ne, nebyla to láska - pevná hráz
uprostřed peřejí
ta láska, jež zastaví čas
a tak se nadosmrti nepřejí
ne, nebyla to láska
s níž i prosincový mráz
a sníh v lednových závějích
zahřejí
ne, nebyla to láska
z níž se dojetím i skály zachvějí
jejímž teplem v létě dozraje klas
ne, nebyla to láska
s jinou budeš raději
Andrea Platznerová
otázka pro tvé srdce
. . . . . . (těžká, nebo úplně jednoduchá) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Andrea Platznerová
doma
. . . . . . . (domov je minulost, na níž pevně stojí tvůj svět) . . . . . . . . . . . . . . . . .
Andrea Platznerová
Bez názvu, bez čehokoliv
(Často si vzpomenu na babiččiny historky z učitelského ústavu přísných Voršilek a na to, jak vždy říkala: „Ale jsem jim vděčná. Naučily mě čehokoli se vzdát a netrápit se tím.“ Mám to podobně, jen bez těch Voršilek.)
Andrea Platznerová
bez názvu, s jiným happyendem
. . . . . . . . (to se přece stává) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Andrea Platznerová
o kouzelném lidském světě
. . . . . . (rozhovor s rozumným člověkem) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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