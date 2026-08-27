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Kronika blízkosti

   (Rozhovor s vousatým starým pánem u  Rudého moře)                                                        




    „Mno… není to úplně košer…“

    promnul si šedivý plnovous Moše

    promýšleje mou otázku


    „Člověk by neměl být živ pro lásku

    která už není dlaním na dosah

    takovou, jež už překročila práh

    horizont života z masa a kostí…“


    A řekl toho bez milosti

    ještě víc o láskách, jež nevrhají stíny

    o starých deskách s evergreeny

    které poslouchám po nocích


    A prý mi chce jen pomoci

    najít zas štěstí v něčím náručí

    ještě se mnohé naučit

    o sobě, o lidech, o vnitřním hlase

    odvěké touze být druhému blíž…


    Pak prolistoval kroniku mých lásek

    a pravil: „Ach… tak ty už nemusíš“




    Foto: AP

Autor: Andrea Platznerová | čtvrtek 27.8.2026 7:07 | karma článku: 0 | přečteno: 13x

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Andrea Platznerová

  • Počet článků 1090
  • Celková karma 6,26
  • Průměrná čtenost 777x
Před lety jsem sem napsala: "Nejezdím na výlety, rovnou se stěhuji. Cestovat budu, až budu stará."
Už jsem tedy stará.

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