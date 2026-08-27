Kronika blízkosti
„Mno… není to úplně košer…“
promnul si šedivý plnovous Moše
promýšleje mou otázku
„Člověk by neměl být živ pro lásku
která už není dlaním na dosah
takovou, jež už překročila práh
horizont života z masa a kostí…“
A řekl toho bez milosti
ještě víc o láskách, jež nevrhají stíny
o starých deskách s evergreeny
které poslouchám po nocích
A prý mi chce jen pomoci
najít zas štěstí v něčím náručí
ještě se mnohé naučit
o sobě, o lidech, o vnitřním hlase
odvěké touze být druhému blíž…
Pak prolistoval kroniku mých lásek
a pravil: „Ach… tak ty už nemusíš“
Foto: AP
Andrea Platznerová
Dolly P.
(kloubouček, hvězdo s láskou v srdci)
Andrea Platznerová
kdybych...
(co naplat)
Andrea Platznerová
pětadvacátého srpna dva tisíce dvacet šest
(tak nějak povšechně fajn, s dětmi, hudbou, rozhovory)
Andrea Platznerová
věnováno Faustovi
(cesta je cesta je cesta)
Andrea Platznerová
protože
(proč já, po tolika letech, ptal by ses nejspíš)
|Další články autora
Radka Pavlovčinová o Farné i bratrovi: Slávu nepotřebuji, anonymita je pro mě luxus
V patnácti letech odjela z rodné Senice na západě Slovenska do Prahy za svým snem. A dalo by se...
V Praze vyrostla nová rozhledna. Místo památek ukazuje obří smíchovské staveniště
Praha má už několik týdnů novou rozhlednu. Nečekejte ale vysokou ocelovou konstrukci s výhledem na...
AI reklama na SuperStar v metru baví internet. Není prvním selháním umělé inteligence
Kolem nového reklamního polepu v pražském metru projdou denně tisíce lidí. Kdo se však zastaví a...
Další legenda je zpět. Tramvaj z roku 1964 vyjede na linku 23 už v sobotu
Pražské retro linky mají další posilu. Dopravní podnik představil tramvaj Tatra T3 s evidenčním...
Ondřej Vetchý jako žižkovský Rom: Film Párátko z roku 1987 zachytil čtvrť během demolice
Nad osudem starého Žižkova roníme slzy dodnes. Nejdřív ho nechali zchátrat a pak ho téměř plošně...
Krupka vybaví školy SOS tlačítky, učitelé je budou nosit i na procházky
Krupka na Teplicku začala vybavovat školy a školky nouzovými tlačítky SOS, která v případě potřeby...
Konec přestupování a dlouhé chůze. Trolejbus zajede až do nemocnice
Se začátkem školního roku zahájí v Plzni provoz nová trolejbusová linka. Unikátností linky 49,...
Vandalové ničí kabely v Polsku, vlaky z Liberce do Varnsdorfu nabírají zpoždění
Opakované poškozování kabelů a zabezpečení trati i přejezdu na polském území komplikuje v...
Peugeot 408. Sexy Francouz, který umí sbalit holku i čtyři tašky do Tater
Na parkovišti se za ním lidé otáčejí. Peugeot 408 pořád působí jako auto, které přijelo z...
- Počet článků 1090
- Celková karma 6,26
- Průměrná čtenost 777x
Už jsem tedy stará.