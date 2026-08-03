kříže a křídla
každý si neseme svůj kříž
i ten, kdo křížům říká jinak
i ti, kdo by si zasloužili křídla
tíží nás vlastní nebo cizí vina
pijeme z prastarého vřídla
slaných pramenů v hlubinách
v příběhu o lásce a o vinách
chodíme po skleněné tříšti
našich duší a jejich zrcadel
my i ti příští
zástupy těl
všichni si neseme svůj kříž
(jen ty už spíš)
Andrea Platznerová
kdeže si, holúbok
. . . . . . . . (československá lidová) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Andrea Platznerová
tisíc slov o touze
(Pročítám si své básničky téměř dvacet let staré, úplně jsem zapomněla, jak moc jsem jich napsala a jak otevřené byly, plné touhy po lásce... A čtu si diskuse pod nimi plné přejících přátel... Trochu u toho pláči,
Andrea Platznerová
vymýšlím si tvé pohlazení, když tě potřebuji
. . . . . (někteří lidé raději trpí a třeba i umřou, než aby porušili slib) . . . . . . . . . . . .
Andrea Platznerová
prvního srpna dva tisíce dvacet šest, sobota, ráno
. . . . . . (prvého augusta dvetisícdvadsaťšesť, sobota, ráno) . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Andrea Platznerová
rozhovor bez zvuku
. . . . . . . . (otázky pro tebe) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Už jsem tedy stará.