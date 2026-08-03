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kříže a křídla

. . . . . . . (večerní povídání s minulostí, přítomností a budoucností) . . . . . . . . . . . . . .



každý si neseme svůj kříž

i ten, kdo křížům říká jinak

i ti, kdo by si zasloužili křídla


tíží nás vlastní nebo cizí vina

pijeme z prastarého vřídla

slaných pramenů v hlubinách


v příběhu o lásce a o vinách

chodíme po skleněné tříšti

našich duší a jejich zrcadel


my i ti příští

zástupy těl

všichni si neseme svůj kříž



(jen ty už spíš)




Autor: Andrea Platznerová | pondělí 3.8.2026 20:48 | karma článku: 0 | přečteno: 20x

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Andrea Platznerová

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Před lety jsem sem napsala: "Nejezdím na výlety, rovnou se stěhuji. Cestovat budu, až budu stará."
Už jsem tedy stará.

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