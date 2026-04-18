Kheťi časurnaja aneb O lidství
že vůbec nemá smysl srovnávat tehdejší dětský život se životy dnešních dětí. Tak nesrovnávám, jen se do doby mého dětství v myšlenkách vracím. Je mi, dospělé turistce po zákoutích společenské paměti, v té době fajn. Ne proto, že tam nikdo nekouká do mobilu. Pro mne za mne ať si každý kouká, kam chce. Jeho život, jeho mozek a neuromodulace, jeho vztahy a nevztahy. Ano, i děti ať se dívají, kam chtějí, pokud si nedají říci od moudřejších a zkušenějších. Chceme jim dávat volební právo, a zároveň brát mobily? Jen si to vypijme do dna, ty naše ambice, díky nimž vymýšlíme stále dokonalejší udělátka, která nás mají vynášet výš a výš do oblak vlastní úžasnosti a nadřazenosti, a místo toho nás stále více připoutávají k věcem a dělají z nás masu uživatelů. A ono už stejně často nejde příliš poznat, kdo je dítě a kdo už ne. A k něčemu jsme připoutáni v každé dějinné epoše.
Vážně, nic proti mobilům a závislosti na nich. Jsou vizitkou přirozenosti člověka jako cokoli v historii. Jako pěstní klín, jako jeskynní malby a fresky v kostelích, jako chrámová hudba a přihlouplý refrén dobře marketované popové hvězdičky, jako sex bez lásky nebo s láskou nebo vůbec žádný, jako válka a jako touha po míru. Nelze mít jen kus lidství a jiný přeskočit. Zblbneme z té techniky, ztratíme schopnost koncentrace? Tak ať, historie lidstva poplyne dál, a když ne lidstva, tak zeměkoule, a když ne zeměkoule, tak vesmíru. Fascinující proces. Jediná opravdová jistota.
Byla jsem včera v Bratislavě. A to je taková malá jistota. Stále tam je vše, co je pro mne důležité, i kdyby už fyzicky nebylo. Vesmír osobních vzpomínek nezná čas a zánik. Tedy dokud nezdementníme. Ale i v takovém případě, zdá se mi, zaniká jen nepotřebné a esence zůstává. Vždy si vzpomenu na mé babičky na gerontopsychiatrickém oddělení – ta si pamatovala recepty na bábovky, které pekla vnoučatům, kterých jména si nevybavila, jiná si nevzpomínala vůbec na nic faktografického, ale emoce jí zůstaly, v očích, v napětí svalů… Láska, soucit, hněv, strach. Možná jsme v základě tímto. Klubkem emocí, v průběhu života obaleným informacemi.
Šla jsem včera starou Bratislavou směrem k nádraží a míjela jsem lidi. Typické velkoměstské lidi dneška, žádný oční kontakt, žádná konverzace, prostě odněkud někam šli. Měla jsem ještě tak hodinu do odjezdu vlaku, cesta přitom trvá ani ne půl – i kdybych se vůbec nepodívala na hodinky, stejně bych vlak stihla, nepotřebovala jsem znát čas, ne natolik, abych lovila z tašky mobil a podívala se. Přesto mi, k mému vlastnímu překvapení, probleskla hlavou myšlenka: Zeptej se někoho, kolik je hodin! Jen tak, pro tu otázku a odpověď a pohled do očí.
V tu chvíli jsem pochopila Romy mého jihoslovenského městského dětství. Postávajíce nečinně na nejkrásnějších místech historického centra, v němž zabrali rozpadající se domy, aby urychlili jejich rozpad, ptávali se asi tak každého třetího kolemjdoucího: „Kheťi časurnaja?“ (Nějaký místní cikánský dialekt, v romských slovnících jsem to nenašla.) Háň óra van, kolik je hodin, araňoškám, zlatíčko? Nebo naďšágošassoň, milostivá, nebo fiatatlember, mladý muži, nebo cokoli dalšího konverzačního, oslovení jim šla.
Táta se smál tomu věčnému dotazování se na čas, a odpovídal otázkou: A k čemu to potřebujete vědět? Spěcháte někam?
Ale já už rozumím. Prostě pro tu chvilku zastavení a otázku a odpověď a pohled do očí. Jen pro to lidství.
Andrea Platznerová
