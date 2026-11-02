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Když chybí, dávej

Andrea Platznerová
(Tuto básničku jsem napsala v tento den před třemi lety a ani dnes bych na ní, ač jsem se na chvíli zamyslela, nakonec nic neměnila)



I kdyby tisíc věcí chybělo
I kdyby život vzal ti jedním šmahem
vše s čím ti bylo veselo
vše co ti bylo drahé
I kdyby jen za plotem rostla tráva
I kdyby klid odnesla řeka dravá
a marně bys snad pomoc očekával…


I kdyby zkazila se všechna medovina
a zbyl jen černý sirup z bezu
I kdyby smutek dnů do snění vzlínal
Kdyby se život z teplých bačkor přezul
do vojenských holin
Kdyby ti do očí přilili soli
a olovem ti těžkla hlava
Kdyby starými světaboly
život ti rozřezával
poslední zbylé naděje
Kdybys ledové závěje
měl navždy snad
zkřehlými prsty lámat


Vždy máš co dát
– sebe sama




(Fotka dnešní moje)

Autor: Andrea Platznerová | pondělí 2.11.2026 15:25 | karma článku: 0 | přečteno: 27x
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Andrea Platznerová

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Před lety jsem sem napsala: "Nejezdím na výlety, rovnou se stěhuji. Cestovat budu, až budu stará."
Už jsem tedy stará.

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