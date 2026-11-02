Když chybí, dávej
I kdyby tisíc věcí chybělo
I kdyby život vzal ti jedním šmahem
vše s čím ti bylo veselo
vše co ti bylo drahé
I kdyby jen za plotem rostla tráva
I kdyby klid odnesla řeka dravá
a marně bys snad pomoc očekával…
I kdyby zkazila se všechna medovina
a zbyl jen černý sirup z bezu
I kdyby smutek dnů do snění vzlínal
Kdyby se život z teplých bačkor přezul
do vojenských holin
Kdyby ti do očí přilili soli
a olovem ti těžkla hlava
Kdyby starými světaboly
život ti rozřezával
poslední zbylé naděje
Kdybys ledové závěje
měl navždy snad
zkřehlými prsty lámat
Vždy máš co dát
– sebe sama
(Fotka dnešní moje)
Andrea Platznerová
večer s tebou a Rayem Charlesem
(A Song For You)
Andrea Platznerová
devětadvacátého října dva tisíce dvacet šest, mlha
(dvadsiateho deviateho októbra dvetisícdvadsaťšesť, hmla)
Andrea Platznerová
osmadvacátého října, středa, svátek, déšť
(We can stand a little rain)
Andrea Platznerová
Pravil pán s bílým plnovousem
(A má pravdu, tu svou starozákonní)
Andrea Platznerová
o koncích světů
(člověk je člověk je člověk)
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Už jsem tedy stará.