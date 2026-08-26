kdybych...
kdybych věřila
že život smrtí nekončí
četla bych vzkazy od tebe ve všem
v ladně nadzvednuté zácloně
v bouchnutí dveří za bezvětří
ve slovech náhodného songu
a všechny by zněly:
otoč list
lásko rozevlátá
s ozvěnou čardáše a židovského smutku
a já bych se jen usmívala
jak-je libo, pane
vyvětrám z hlavy všechny naše rýmy
pošlu vzpomínky po Labi do moře
koupím si velký diář a zaplním ho plány
jenže srdce
nerozumí diářům a předsevzetím
.
Foto: AP
Andrea Platznerová
pětadvacátého srpna dva tisíce dvacet šest
(tak nějak povšechně fajn, s dětmi, hudbou, rozhovory)
Andrea Platznerová
věnováno Faustovi
(cesta je cesta je cesta)
Andrea Platznerová
protože
(proč já, po tolika letech, ptal by ses nejspíš)
Andrea Platznerová
dopis psaný do tmy
(co se, prosím, dělá s nevymilovanou láskou?)
Andrea Platznerová
Mystika nevážně
(Tak jo!)
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