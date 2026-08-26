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kdybych...

           (co naplat)                                                                               




kdybych věřila

že život smrtí nekončí

četla bych vzkazy od tebe ve všem


v ladně nadzvednuté zácloně

v bouchnutí dveří za bezvětří

ve slovech náhodného songu


a všechny by zněly:

otoč list

lásko rozevlátá

s ozvěnou čardáše a židovského smutku


a já bych se jen usmívala


jak-je libo, pane

vyvětrám z hlavy všechny naše rýmy

pošlu vzpomínky po Labi do moře

koupím si velký diář a zaplním ho plány


jenže srdce

nerozumí diářům a předsevzetím

.



Foto: AP

Autor: Andrea Platznerová | středa 26.8.2026 0:32 | karma článku: 0 | přečteno: 3x

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Andrea Platznerová

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Před lety jsem sem napsala: "Nejezdím na výlety, rovnou se stěhuji. Cestovat budu, až budu stará."
Už jsem tedy stará.

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