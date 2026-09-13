Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

kdybych byla pokorná

Andrea Platznerová
     (o touze po životě, jaký býval)                                                                 




kdybych byla pokorná

řekla bych si


zažila jsem lásku

dětinskou i méně dětinskou

a snad i tu opravdovou

něhu a touhu a vášeň a radost a nadšení

důvěru a blízkost a sounáležitost

trpělivou všednost i záblesky zázraku...

už se vystačím se vzpomínkami

s destiláty pocitů

uloženými v hloubi těla –

kdo to má! v době umělých náhražek


jenže nejsem pokorná




Foto: AP

Autor: Andrea Platznerová | neděle 13.9.2026 18:03 | karma článku: 0 | přečteno: 0x
Vstoupit do diskuse (0 příspěvků)

Další články autora

Andrea Platznerová

oč usilovat

(krása jsou neslyšná slova, která vpisujeme mezi řádky našich životů)

11.9.2026 v 13:08 | Karma: 0 | Přečteno: 35x | Diskuse | Poezie a próza

Andrea Platznerová

Imperativ naděje

(Příteli...)

11.9.2026 v 7:33 | Karma: 0 | Přečteno: 29x | Diskuse | Poezie a próza

Andrea Platznerová

jak to děláš?

(ve víru každodennosti se občas v předpodzimním vzduchu zastaví list, myšlenka, pocit)

10.9.2026 v 15:38 | Karma: 0 | Přečteno: 43x | Diskuse | Poezie a próza

Andrea Platznerová

o čem lidé přemýšlejí

(ale pokud je to odvrácená strana pocitu spokojenosti, daň za schopnost vnímat krásu, cítit štěstí a darovat se druhým, tak to závaží vědomí sebe, myslím, stojí za to)

9.9.2026 v 19:00 | Karma: 0 | Přečteno: 48x | Diskuse | Poezie a próza

Andrea Platznerová

Zpráva od kuchyňské linky

(Miláčku s vavříny, jen tak, bez zásluh)

9.9.2026 v 12:51 | Karma: 5,62 | Přečteno: 84x | Diskuse | Poezie a próza
Další články autora

Nejčtenější

Metro E: Návrh nové linky Pražany spíš nadzvedl. Proč a kudy má vést?

ilustrační snímek
7. září 2026  14:37

Vznikne v Praze pátá linka metra? Čtvrtá trasa D se teprve staví a pražští radní již plánují další...

Přes sto let staré turbíny stále pracují. Česko ukrývá unikátní průmyslové dědictví

Weisshuhnův kanál a elektrárna
10. září 2026  17:15

Voda, turbína a poctivé řemeslo. Zdánlivě jednoduchý princip dokáže fungovat neuvěřitelně dlouho....

Chytrá mapa ví, kde rostou! Dirigent Národního divadla našel hřiby jako z pohádky

Václav Zahradník se synem Vaškem. Jejich revírem jsou lesy kolem šumavského...
8. září 2026

Po dlouhém suchu se situace v českých lesích konečně mění. Aktuální mapa Českého...

Pátá trasa metra E dostala zelenou. Radní schválili studii okruhu za stovky miliard

Linka D propojí Písnici s náměstím Míru a odlehčí dopravě na jihu metropole.
7. září 2026  15:59

Pražští radní dali zelenou studii proveditelnosti pro pátou trasu metra E. Nová okružní linka má...

Trolejbusy, jaké Praha ještě neviděla: policejní, obojživelné i popelářské vozy

Koláž trolejbusů vytvořených AI
8. září 2026  6:02

Co kdyby po Praze jezdil trolejbus pro prezidenta, policejní hlídku nebo třeba popeláře? A co...

V Novém Městě nad Metují soutěží 12 českých filmových komedií

ilustrační snímek
13. září 2026  16:15,  aktualizováno  16:15

V Novém Městě nad Metují dnes začal 48. Festival české filmové komedie. Sedmidenní přehlídka v Kině...

Voda zalila domy i lidské osudy. Karvinské moře má velmi pohnutou historii

Pohled na Karvinské moře od Karviné k jihu, v pozadí Důl ČSM a Beskydy (11....
13. září 2026  17:22,  aktualizováno  17:22

Kdysi smutek, vztek a pláč, nyní radost, pohoda a smích. Lokalita jižně od Karviné s dominantním...

Ceny bytů v Praze rostou. Sedmimilionová hypotéka chce příjem 100 tisíc korun

Ilustrační snímek
13. září 2026  17:15

Pražské bydlení se dostalo do zvláštní situace. Sedm milionů korun stačilo Janě a Alešovi na...

V Počaplech hořel rodinný dům, požár poničil část střechy

ilustrační snímek
13. září 2026  15:26,  aktualizováno  15:26

V Počaplech, místní části Sezemic na Pardubicku, dnes kolem poledne hořel rodinný dům a jeho...

Andrea Platznerová

  • Počet článků 1115
  • Celková karma 6,63
  • Průměrná čtenost 762x
Před lety jsem sem napsala: "Nejezdím na výlety, rovnou se stěhuji. Cestovat budu, až budu stará."
Už jsem tedy stará.

Seznam rubrik

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×

Rušivé reklamy na mobilu končí

Vyzkoušet