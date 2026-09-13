kdybych byla pokorná
kdybych byla pokorná
řekla bych si
zažila jsem lásku
dětinskou i méně dětinskou
a snad i tu opravdovou
něhu a touhu a vášeň a radost a nadšení
důvěru a blízkost a sounáležitost
trpělivou všednost i záblesky zázraku...
už se vystačím se vzpomínkami
s destiláty pocitů
uloženými v hloubi těla –
kdo to má! v době umělých náhražek
jenže nejsem pokorná
Foto: AP
Andrea Platznerová
oč usilovat
(krása jsou neslyšná slova, která vpisujeme mezi řádky našich životů)
Andrea Platznerová
Imperativ naděje
(Příteli...)
Andrea Platznerová
jak to děláš?
(ve víru každodennosti se občas v předpodzimním vzduchu zastaví list, myšlenka, pocit)
Andrea Platznerová
o čem lidé přemýšlejí
(ale pokud je to odvrácená strana pocitu spokojenosti, daň za schopnost vnímat krásu, cítit štěstí a darovat se druhým, tak to závaží vědomí sebe, myslím, stojí za to)
Andrea Platznerová
Zpráva od kuchyňské linky
(Miláčku s vavříny, jen tak, bez zásluh)
|Další články autora
Metro E: Návrh nové linky Pražany spíš nadzvedl. Proč a kudy má vést?
Vznikne v Praze pátá linka metra? Čtvrtá trasa D se teprve staví a pražští radní již plánují další...
Přes sto let staré turbíny stále pracují. Česko ukrývá unikátní průmyslové dědictví
Voda, turbína a poctivé řemeslo. Zdánlivě jednoduchý princip dokáže fungovat neuvěřitelně dlouho....
Chytrá mapa ví, kde rostou! Dirigent Národního divadla našel hřiby jako z pohádky
Po dlouhém suchu se situace v českých lesích konečně mění. Aktuální mapa Českého...
Pátá trasa metra E dostala zelenou. Radní schválili studii okruhu za stovky miliard
Pražští radní dali zelenou studii proveditelnosti pro pátou trasu metra E. Nová okružní linka má...
Trolejbusy, jaké Praha ještě neviděla: policejní, obojživelné i popelářské vozy
Co kdyby po Praze jezdil trolejbus pro prezidenta, policejní hlídku nebo třeba popeláře? A co...
V Novém Městě nad Metují soutěží 12 českých filmových komedií
V Novém Městě nad Metují dnes začal 48. Festival české filmové komedie. Sedmidenní přehlídka v Kině...
Voda zalila domy i lidské osudy. Karvinské moře má velmi pohnutou historii
Kdysi smutek, vztek a pláč, nyní radost, pohoda a smích. Lokalita jižně od Karviné s dominantním...
Ceny bytů v Praze rostou. Sedmimilionová hypotéka chce příjem 100 tisíc korun
Pražské bydlení se dostalo do zvláštní situace. Sedm milionů korun stačilo Janě a Alešovi na...
V Počaplech hořel rodinný dům, požár poničil část střechy
V Počaplech, místní části Sezemic na Pardubicku, dnes kolem poledne hořel rodinný dům a jeho...
Prodej chaty se zahradou Nové Homole
Homole - Nové Homole, okres České Budějovice
2 390 000 Kč
- Počet článků 1115
- Celková karma 6,63
- Průměrná čtenost 762x
Už jsem tedy stará.