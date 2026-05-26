kdyby jednou
budu pak psát jen verše
tím něžnější
čím více budu ubolená
snad ke cti svého jména
nebudu věšet vlastní smutky na jiné
– každý nakonec pomine
zůstane nesmrtelná krása
barev, vůní a tónů
budu psát jemné verše
zkusím žluť slunce nasát
snad v mlze neutonu
.
Andrea Platznerová
Proč Bůh dal zvířatům oči a lidem vědomí sebe sama
aneb . . . Nevážná . . . astrofyzikální . . . metafora . . . pro . . . slunečné . . . letní . . . poledne
Andrea Platznerová
Harmonia magistra vitae
Dělala jsem nedávno rozhovor s redaktorkou jednoho média o potížích se spánkem. Výborné téma! Ne proto, že se týká tolika lidí a že takový článek slibuje dobrou čtenost – to ať řeší novináři.
Andrea Platznerová
č. 5/26, bílá, stříbrná, hnědá
(věnováno těm, kdo vše myslí dobře a nic je nezastaví, protože žijí ve své hlavě, svými nápady a idejemi a plány, ale necítí tělem, v němž, v každém z našich těl, je uložena historie pocitů světa) . . . . . . . . . . .
Andrea Platznerová
O starých ránách a každodenním rozhodnutí být člověkem
Psala mi paní v diskusi na sítích, že mylně vycházím z toho, že jsou všichni lidé dobří. Vůbec ne. Vycházím z toho, že si všichni v sobě neseme potenciál pro vše – od lidumilného dobra po krutě nelidské zlo.
Andrea Platznerová
březen v květnu, ne-li únor
(volala mi kamarádka z lázeňského města, zda nepřijedu na víkend) . . . . . . . . . . . . . . . . .
Už jsem tedy stará.