kdyby jednou

(Nějak moc lidí kolem mne je diagnostikováno s nějakou nemocí, nebo umírá, nebo už umřelo, příliš brzy nebo příliš náhle... a tak občas přemýšlím...)


budu pak psát jen verše
tím něžnější
čím více budu ubolená


snad ke cti svého jména
nebudu věšet vlastní smutky na jiné
– každý nakonec pomine
zůstane nesmrtelná krása
barev, vůní a tónů


budu psát jemné verše
zkusím žluť slunce nasát
snad v mlze neutonu



Autor: Andrea Platznerová | úterý 26.5.2026 12:00 | karma článku: 0 | přečteno: 19x

Další články autora

Andrea Platznerová

Proč Bůh dal zvířatům oči a lidem vědomí sebe sama

aneb . . . Nevážná . . . astrofyzikální . . . metafora . . . pro . . . slunečné . . . letní . . . poledne

25.5.2026 v 11:32 | Karma: 0 | Přečteno: 29x | Diskuse | Poezie a próza

Andrea Platznerová

Harmonia magistra vitae

Dělala jsem nedávno rozhovor s redaktorkou jednoho média o potížích se spánkem. Výborné téma! Ne proto, že se týká tolika lidí a že takový článek slibuje dobrou čtenost – to ať řeší novináři.

19.5.2026 v 12:12 | Karma: 3,81 | Přečteno: 71x | Diskuse | Společnost

Andrea Platznerová

č. 5/26, bílá, stříbrná, hnědá

(věnováno těm, kdo vše myslí dobře a nic je nezastaví, protože žijí ve své hlavě, svými nápady a idejemi a plány, ale necítí tělem, v němž, v každém z našich těl, je uložena historie pocitů světa) . . . . . . . . . . .

18.5.2026 v 18:56 | Karma: 0 | Přečteno: 45x | Diskuse | Poezie a próza

Andrea Platznerová

O starých ránách a každodenním rozhodnutí být člověkem

Psala mi paní v diskusi na sítích, že mylně vycházím z toho, že jsou všichni lidé dobří. Vůbec ne. Vycházím z toho, že si všichni v sobě neseme potenciál pro vše – od lidumilného dobra po krutě nelidské zlo.

16.5.2026 v 12:31 | Karma: 4,92 | Přečteno: 90x | Diskuse | Společnost

Andrea Platznerová

březen v květnu, ne-li únor

(volala mi kamarádka z lázeňského města, zda nepřijedu na víkend) . . . . . . . . . . . . . . . . .

15.5.2026 v 13:25 | Karma: 5,77 | Přečteno: 95x | Diskuse | Poezie a próza
Andrea Platznerová

  • Počet článků 1003
  • Celková karma 5,83
  • Průměrná čtenost 837x
Před lety jsem sem napsala: "Nejezdím na výlety, rovnou se stěhuji. Cestovat budu, až budu stará."
Už jsem tedy stará.

