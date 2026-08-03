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kdeže si, holúbok

. . . . . . . . (československá lidová) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



kdeže si mi, holúbok môj, kdeže?

. . . . . . . . . . . . . . hlídám u svatého Petra dveře

a prečože tam pri tej bráne stojíš?

. . . . . . . . . . . . . . duši si tu, milá moje, hojím


prečo k tomu potrebuješ bránu?

. . . . . . . . . . . . . . abych viděl na tu lidskou stranu

. . . . . . . . . . . . . . z výše nebe pozoruji lidi


a mňa, milý, tiež z tej výšky vidíš?

. . . . . . . . . . . . . . vidím tě tam s šedivými vlasy

. . . . . . . . . . . . . . a mám radost ze smrtelné krásy




Autor: Andrea Platznerová | pondělí 3.8.2026 15:41 | karma článku: 0 | přečteno: 19x

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Andrea Platznerová

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Před lety jsem sem napsala: "Nejezdím na výlety, rovnou se stěhuji. Cestovat budu, až budu stará."
Už jsem tedy stará.

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