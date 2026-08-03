kdeže si, holúbok
kdeže si mi, holúbok môj, kdeže?
. . . . . . . . . . . . . . hlídám u svatého Petra dveře
a prečože tam pri tej bráne stojíš?
. . . . . . . . . . . . . . duši si tu, milá moje, hojím
prečo k tomu potrebuješ bránu?
. . . . . . . . . . . . . . abych viděl na tu lidskou stranu
. . . . . . . . . . . . . . z výše nebe pozoruji lidi
a mňa, milý, tiež z tej výšky vidíš?
. . . . . . . . . . . . . . vidím tě tam s šedivými vlasy
. . . . . . . . . . . . . . a mám radost ze smrtelné krásy
Andrea Platznerová
tisíc slov o touze
(Pročítám si své básničky téměř dvacet let staré, úplně jsem zapomněla, jak moc jsem jich napsala a jak otevřené byly, plné touhy po lásce... A čtu si diskuse pod nimi plné přejících přátel... Trochu u toho pláči,
Andrea Platznerová
vymýšlím si tvé pohlazení, když tě potřebuji
. . . . . (někteří lidé raději trpí a třeba i umřou, než aby porušili slib) . . . . . . . . . . . .
Andrea Platznerová
prvního srpna dva tisíce dvacet šest, sobota, ráno
. . . . . . (prvého augusta dvetisícdvadsaťšesť, sobota, ráno) . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Andrea Platznerová
rozhovor bez zvuku
. . . . . . . . (otázky pro tebe) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Andrea Platznerová
V. R.
. . . . . . . (některé lásky zřejmě nelze odtruchlit) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Železná, Ústí nad Labem - Neštěmice
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