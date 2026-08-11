Kardiologická po letech
Miláčku
ale to nemůžeš
Toto není dobrá doba
na otvírání hrudního koše
na dotýkání se starých jizev
na splývání na hladině čirého citu...
A byla někdy
kromě té s tebou?
A bude ještě?
Foto: Sbírka básní Hledám svůj rým (A.P.)
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Andrea Platznerová
Rp. vánek, voda, smích
. . . . . . . (pouštím po větru perleťové vzpomínky) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Andrea Platznerová
ale třeba ano
. . . . . . (a v momentě, kdy jsem tuto báseň dopsala, se do okna, v bezvětří, opřel vítr) . . . . .
Andrea Platznerová
jasmínová
. . . . . . . . (čaj, miláčku?) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Andrea Platznerová
o kráse člověka
. . . . . . (děkuji, že se mohu lidí dotýkat tam, kam jiní nedocítí) . . . . . . . . . . . . . . .
Andrea Platznerová
V Římě nebo kdekoli jinde
. . . . . . . . (Plán na některý z příštích životů) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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