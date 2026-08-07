kapitoly staré a nové
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Už buď na dosah dlaní
kde jsi byl schovaný
můj smutku truchlivý?
zima tě tenkrát ukryla pod jívy
přikryté bělobou i na jihu?
lékař Čas vložil do lihu
ve sklenici z matného skla?
a kdo rozbil to sklo
že se mi po letech tak zastesklo
a vše je náhle tak trýznivě zpátky?
život je krátký
říkáš?
to mi chceš připomenout?
netřeba
nejsem už tou ženou
co jsi znal
život šel dál
po tvém valé světu
mám možná stejnou siluetu
ale má duše už stejně nevoní…
kde jsi byl skryt?
jaro tě vložilo do květů mandloní
a léta uložila ke dnu jezer
jimiž se tak ráda nechám hladit?
do jemné čokolády?
víš, že mi dodnes chutná stejná?
a až kolem poletí hejna
divokých husí na jih
smím se tě v jinotajích
zeptat, proč přicházíš
můj smutku
za dávným „spolu“
za láskou z nedozírných břehů?
po letech mi srdce nelam…
přišel jsem nadepsat tvou další kapitolu
najdi si zase cit a něhu
abys mi neumřela
Andrea Platznerová
už nechci chodit do školy
. . . . . . . (nebo bych prosila aspoň chvíli prázdnin) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Andrea Platznerová
básním pro tebe jako kdysi
. . . . . . (kde vůbec ten cit byl uložený po celá ta léta?) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Andrea Platznerová
jak by to mělo být, kdyby to nemohlo být jinak
. . . . . . . (přátelská) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Andrea Platznerová
zpátky na zem
. . . . . . . . (a šup) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Andrea Platznerová
už rozumím
. . . . . (odteď budeš můj metr na lásku) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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