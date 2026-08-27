kam odchází člověk po smrti a proč
prý si lidé vymysleli věčnou duši
aby se neděsili smrti
možná ano
ale určitě byl i někdo
odvážný a milující
kdo řekl:
smrt není strašná, lásko
ale kdyby nebylo nebe
v němž se jednou potkáme
muselo by mi v den tvé smrti
prasknout srdce
Foto: AP (obrazy Tibor Platzner – Kostol, 1989, Roman Fišer – Davidova hvězda, 2011-13)
Andrea Platznerová
hledám svůj rým i po letech
(jen už vím mnohem lépe, jaký)
Andrea Platznerová
Kronika blízkosti
(Rozhovor s vousatým starým pánem u Rudého moře)
Andrea Platznerová
Dolly P.
(kloubouček, hvězdo s láskou v srdci)
Andrea Platznerová
kdybych...
(co naplat)
Andrea Platznerová
pětadvacátého srpna dva tisíce dvacet šest
(tak nějak povšechně fajn, s dětmi, hudbou, rozhovory)
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