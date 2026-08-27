Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

kam odchází člověk po smrti a proč

         (z kapitoly o evoluci citu)                                                                




        prý si lidé vymysleli věčnou duši

        aby se neděsili smrti


        možná ano

        ale určitě byl i někdo

        odvážný a milující

        kdo řekl:


        smrt není strašná, lásko

        ale kdyby nebylo nebe

        v němž se jednou potkáme

        muselo by mi v den tvé smrti

        prasknout srdce




Foto: AP (obrazy Tibor Platzner – Kostol, 1989, Roman Fišer – Davidova hvězda, 2011-13)

Autor: Andrea Platznerová | čtvrtek 27.8.2026 19:54 | karma článku: 0 | přečteno: 29x

Další články autora

Andrea Platznerová

hledám svůj rým i po letech

(jen už vím mnohem lépe, jaký)

27.8.2026 v 17:23 | Karma: 0 | Přečteno: 26x | Diskuse | Poezie a próza

Andrea Platznerová

Kronika blízkosti

(Rozhovor s vousatým starým pánem u Rudého moře)

27.8.2026 v 7:07 | Karma: 0 | Přečteno: 44x | Diskuse | Poezie a próza

Andrea Platznerová

Dolly P.

(kloubouček, hvězdo s láskou v srdci)

26.8.2026 v 13:01 | Karma: 5,79 | Přečteno: 71x | Diskuse | Poezie a próza

Andrea Platznerová

kdybych...

(co naplat)

26.8.2026 v 0:32 | Karma: 6,64 | Přečteno: 57x | Diskuse | Poezie a próza

Andrea Platznerová

pětadvacátého srpna dva tisíce dvacet šest

(tak nějak povšechně fajn, s dětmi, hudbou, rozhovory)

25.8.2026 v 14:37 | Karma: 5,61 | Přečteno: 61x | Diskuse | Poezie a próza
Další články autora

Nejčtenější

Radka Pavlovčinová o Farné i bratrovi: Slávu nepotřebuji, anonymita je pro mě luxus

Radka Pavlovčinová pochází ze Slovenska, věnuje se herectví, zpěvu i tanci.
22. srpna 2026  12:54

V patnácti letech odjela z rodné Senice na západě Slovenska do Prahy za svým snem. A dalo by se...

AI reklama na SuperStar v metru baví internet. Není prvním selháním umělé inteligence

Z dálky působí reklama na talentovou show normálně.
25. srpna 2026

Kolem nového reklamního polepu v pražském metru projdou denně tisíce lidí. Kdo se však zastaví a...

V Praze vyrostla nová rozhledna. Místo památek ukazuje obří smíchovské staveniště

Drobná rozhledna vznikla v dokončované části projektu Smíchov City.
22. srpna 2026  8:41

Praha má už několik týdnů novou rozhlednu. Nečekejte ale vysokou ocelovou konstrukci s výhledem na...

Další legenda je zpět. Tramvaj z roku 1964 vyjede na linku 23 už v sobotu

Tatra T3 ev. č. 6312 prošla renovací do podoby z roku 1975. Už v sobotu 22....
20. srpna 2026  14:02

Pražské retro linky mají další posilu. Dopravní podnik představil tramvaj Tatra T3 s evidenčním...

Ondřej Vetchý jako žižkovský Rom: Film Párátko z roku 1987 zachytil čtvrť během demolice

Záběry bouraného Žižkova z filmu Párátko.
23. srpna 2026

Nad osudem starého Žižkova roníme slzy dodnes. Nejdřív ho nechali zchátrat a pak ho téměř plošně...

V Teplicích nad Metují začal 43. horolezecký filmový festival, uvede 35 snímků

ilustrační snímek
27. srpna 2026  19:05,  aktualizováno  19:05

V Teplicích nad Metují na Náchodsku dnes začal 43. ročník Mezinárodního horolezeckého filmového...

V Jablonci nad Nisou se střetl vlak s autem, dvě ženy utrpěly těžké zranění

V Jablonci nad Nisou se stĹ™etl vlak s autem, dvÄ› Ĺľeny utrpÄ›ly tÄ›ĹľkĂ© zranÄ›nĂ­
27. srpna 2026,  aktualizováno 

V Jablonci nad Nisou se dnes odpoledne střetl osobní vlak s osobním autem. Těžké zranění při něm...

Drony, 3D tisk i zákopové svíčky. Černošice ovládne česko-ukrajinský festival

Festival se koná v černošickém areálu Sportpark Berounka.
27. srpna 2026  19:30

V Černošicích se v sobotu uskuteční druhý ročník festivalu Nejste v tom sami. Nabídne hudbu,...

Kamion s plastem se u Zelenče převrátil, řidič vyvázl bez zranění

Nehoda nákladního vozidla u obce Zeleneč v okres Praha-východ. (27. srpna 2026)
27. srpna 2026  19:22

Dopravní nehoda uzavřela ve čtvrtek po 15. hodině silnici mezi Prahou a Čelákovicemi u Zelenče na...

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Andrea Platznerová

  • Počet článků 1092
  • Celková karma 6,28
  • Průměrná čtenost 776x
Před lety jsem sem napsala: "Nejezdím na výlety, rovnou se stěhuji. Cestovat budu, až budu stará."
Už jsem tedy stará.

Seznam rubrik

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.