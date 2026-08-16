ještě jednu, nejen tobě
některé skvrny neodstraníš
bez porušení podstaty látky
některé díry nezacelíš
život má neomylné kolovrátky
některé lidi nedostaneš zpátky
– proletěli tvým hrudním košem
naladili struny tvé duše
dál prý už umíš kráčet sám
některý život bývá příliš krátký
ale vydláždí cestu ke hvězdám
Foto: AP
Andrea Platznerová
o smutku nejsmutnějším
. . . . . . (ještě jedna pro Peđu a jeho rodinu) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Andrea Platznerová
občas se připomeň
. . . . . . . (cesty života vedou po zemi, ne po oblacích) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Andrea Platznerová
o lidském světle
. . . . . . . (vkládám si tě do slok) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Andrea Platznerová
o lidské kráse
. . . . . . . . (báseň odečtená ze tvých rtů) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Andrea Platznerová
o lidském životě
. . . . . . . (věnováno P.D.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
|Další články autora
Kolik toho víte o vesmíru?
Planety, černé díry, Měsíc nebo slavné vesmírné mise. Vesmír fascinuje lidstvo od nepaměti a dodnes...
Jste milovníkem italské kuchyně? Tak se ukažte!
Pizza, těstoviny, tiramisu nebo Aperol Spritz. Italská kuchyně patří bezpochyby k nejoblíbenějším...
V Letenských sadech hořelo, na nábřeží se odkláněla veřejná doprava
V Praze v Letenských sadech hořelo. Na místě zasahovalo několik jednotek hasičů. Podle policie byl...
Tichý zabiják neodpočívá ani v létě. Horko umí zamávat se zdravím, pozor na tlak
Léto je období, kdy máme konečně pocit, že se život zpomalil. Dny jsou delší, kalendář méně...
Tesco může v Česku změnit majitele. Ve hře je i polská Biedronka, ta ale míří jinam
Britští vlastníci Tesca zvažují prodej svých aktivit ve střední Evropě. Pokud by k němu skutečně...
Při krásném počasí, které dnes panovalo i na Vltavě mezi oběma náplavkami v Praze 2 a Praze 5 bylo...
Ve Štěrboholích poblíž velkého obchodního střediska se nachází pěkné venkovní sportoviště.
Tyto Zítkovy sady v Praze 2 na Palackého nábřeží resp. Palackého náměstí jsou známé nejen oázou...
Objevily jsme parádní herní kufříky, které naše děti zatím nepustily z ruky
Léto a prázdniny jsou v plném proudu, což pro nás maminky znamená jediné – vymyslet atraktivní program pro děti a přežít dlouhé cesty autem nebo...
- Počet článků 1068
- Celková karma 5,78
- Průměrná čtenost 792x
Už jsem tedy stará.