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ještě jednu, nejen tobě

. . . . . . . (lidské příběhy jsou si tak podobné…) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




některé skvrny neodstraníš

            bez porušení podstaty látky


některé díry nezacelíš

život má neomylné kolovrátky


některé lidi nedostaneš zpátky

– proletěli tvým hrudním košem

   naladili struny tvé duše

   dál prý už umíš kráčet sám


některý život bývá příliš krátký

ale vydláždí cestu ke hvězdám




Foto: AP

Autor: Andrea Platznerová | neděle 16.8.2026 13:57 | karma článku: 0 | přečteno: 18x

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Andrea Platznerová

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Před lety jsem sem napsala: "Nejezdím na výlety, rovnou se stěhuji. Cestovat budu, až budu stará."
Už jsem tedy stará.

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