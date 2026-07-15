ještě jednou se zamilovat
ještě jednou se zamilovat
po letech snad už laskavěji
snad moudřeji
snad méně hlasitě
láskou vonící po šalvěji
provonět kdysi prožité
vplést perleť zítřků do sítě
dávných tužeb a přání
pít černou kávu ke snídani
okrovou všednodennost sladit
s rubínem večerního vína
ještě jednou se zamilovat
lehounce jako v mládí
jen trochu jinak
Andrea Platznerová
bez názvu
. . . . . . (bez mámy) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Andrea Platznerová
o vůni a mnohém dalším, co AI zatím neumí
. . . . . . (nějak se mi ještě, dokud to jde, nechce vzdávat člověka) . . . . . . . . . . . . . . .
Andrea Platznerová
jako by to bylo včera
. . . . . . (čtvrtého července devatenáct set osmdesát, léto, klid, sladko) . . . . . . . . . . . .
Andrea Platznerová
třetího července dva tisíce dvacet šest, noc, za chvíli sobota
. . . . . . . . (kam sahá naděje?) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Andrea Platznerová
ráno
. . . . . . . (krása nikdy neumírá) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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