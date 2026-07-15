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ještě jednou se zamilovat

. . . . . (slýchávám často o minulých a současných láskách, a někdy také o těch, které by ještě měly přijít) . . . . . . . . . . . .



ještě jednou se zamilovat

po letech snad už laskavěji

snad moudřeji

snad méně hlasitě


láskou vonící po šalvěji

provonět kdysi prožité

vplést perleť zítřků do sítě

dávných tužeb a přání


pít černou kávu ke snídani

okrovou všednodennost sladit

s rubínem večerního vína


ještě jednou se zamilovat

lehounce jako v mládí

jen trochu jinak



Autor: Andrea Platznerová | středa 15.7.2026 22:14 | karma článku: 0 | přečteno: 0x

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Andrea Platznerová

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Před lety jsem sem napsala: "Nejezdím na výlety, rovnou se stěhuji. Cestovat budu, až budu stará."
Už jsem tedy stará.

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