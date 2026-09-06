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jenom je jiný svět

    (než byl ten náš)                                                                                




    a stejně s tebou odešel kus světa
    jen jsem to po všechna ta léta
    nevěděla


    a nejsem v citech méně smělá
    a stále věřím v dotek duší
    a umím se radovat z člověka


    jenom už tuším
    že možná nikde nečeká
    někdo tak samozřejmé můj
    jako jsi býval ty


    já vím
    nevysvětluj
    jen prostě odešel kus světa
    a ten se nevrátí




Foto: AP

Autor: Andrea Platznerová | neděle 6.9.2026 14:25 | karma článku: 0 | přečteno: 12x

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Andrea Platznerová

  • Počet článků 1107
  • Celková karma 6,63
  • Průměrná čtenost 767x
Před lety jsem sem napsala: "Nejezdím na výlety, rovnou se stěhuji. Cestovat budu, až budu stará."
Už jsem tedy stará.

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