jenom je jiný svět
a stejně s tebou odešel kus světa
jen jsem to po všechna ta léta
nevěděla
a nejsem v citech méně smělá
a stále věřím v dotek duší
a umím se radovat z člověka
jenom už tuším
že možná nikde nečeká
někdo tak samozřejmé můj
jako jsi býval ty
já vím
nevysvětluj
jen prostě odešel kus světa
a ten se nevrátí
Foto: AP
Andrea Platznerová
post aestatem, ante autumnum
(ale kdo ví)
Andrea Platznerová
Až jednou zůstaneš sám
(Znám několik songů o naději v lásku, která bude přístavem a oporou ve zlých časech, třeba od Michala Horáčka nebo Gábora Pressera, ale nevybavuji si obrácenou verzi, ač takové jistě existují...)
Andrea Platznerová
netrápíš
(někdy je stesk ten nejkrásnější pocit)
Andrea Platznerová
druhého září dva tisíce dvacet šest
(ještě ani babí léto ne)
Andrea Platznerová
drž mi místo
(kdekoli)
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Už jsem tedy stará.