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jednadvacátého srpna dva tisíce dvacet šest

      (včera sprchlo, dnes je měkce)                                                                 




            …a zatímco my lidé tasíme meče

             srpen měkce a laskavě

             vyjednává se zářím o konci léta


             žádná velká gesta

             žádné hrdinné pózy

             žádné máchání rukama a hluk


             i déšť byl včera něžný

             i vítr zatím spíše milosrdně váhá


             a stromy list po listu

             cudně vyznávají lásku chodníkům

             a zákonu času




Chtěj mě i v zimě

Autor: Andrea Platznerová | pátek 21.8.2026 11:46 | karma článku: 0 | přečteno: 26x

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Andrea Platznerová

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Před lety jsem sem napsala: "Nejezdím na výlety, rovnou se stěhuji. Cestovat budu, až budu stará."
Už jsem tedy stará.

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