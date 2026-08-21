jednadvacátého srpna dva tisíce dvacet šest
…a zatímco my lidé tasíme meče
srpen měkce a laskavě
vyjednává se zářím o konci léta
žádná velká gesta
žádné hrdinné pózy
žádné máchání rukama a hluk
i déšť byl včera něžný
i vítr zatím spíše milosrdně váhá
a stromy list po listu
cudně vyznávají lásku chodníkům
a zákonu času
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Chtěj mě i v zimě
Andrea Platznerová
miláčku
(modré z nebe, z pekla štěstí)
Andrea Platznerová
o krasosmutnění, které živí duši
(předpodzimní)
Andrea Platznerová
ciť mě
(křišťálová III., možná IV.)
Andrea Platznerová
matematická
(předsevzetí mladého Werthera)
Andrea Platznerová
zvony II.
(mám pro tebe stránky z knihy, kterou bychom byli spolu napsali)
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