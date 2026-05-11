jedenáctého května dva tisíce dvacet šest, prší
chtěla jsem do zahrady Löw-Beerů
a prší
a tak se dívám na domácí nádheru
park na návrší
kytky v zahradách sousedů
skály a skalky
a myslím na jaro a na něhu
u oken
jež zažily války
Andrea Platznerová
ci vediamo a Venezia
(už jsem nechtěla nikam cestovat, Florencie měla být zlatá tečka za cestami za krásou, nakonec, krása je všude kolem, i bez létání... ale zase, Benátky... tak jsem si o nich aspoň napsala básničku)
no jo, no
(píši si básničku ke Dni matek, ale hlavně ji píši své mámě a její mámě a mámě její mámy... a mým dcerám, až jednou snad budou mámami)
O osvobození
Za mého dětství se Osvobození slavilo devátého května. Deň víťazstva, rusky Děň pobjédy. Na Slovensku se americký podíl na vítězství nad nacismem neřešil.
trošičku leccos, velmi člověk
(věnováno kamarádovi malíři) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
nevadí
withering – – – Welken – – – hervadás – – – vadnutí – – – vädnutie – – – appassimento – – – marchitez
Už jsem tedy stará.