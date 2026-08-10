jasmínová
dáš si čaj, lásko?
mám uvařený jasmínový
třeba jím začne nový
časoprostor
(len napočítam do sto
kým voda z kvetov vyláka ich čaro
zatiaľ sa s jazmínovou parou
porozprávam jazykom snovým...)
dáš si čaj, lásko?
mám jasmínový
Foto: AP
Andrea Platznerová
ale třeba ano
. . . . . . (a v momentě, kdy jsem tuto báseň dopsala, se do okna, v bezvětří, opřel vítr) . . . . .
Andrea Platznerová
o kráse člověka
. . . . . . (děkuji, že se mohu lidí dotýkat tam, kam jiní nedocítí) . . . . . . . . . . . . . . .
Andrea Platznerová
V Římě nebo kdekoli jinde
. . . . . . . . (Plán na některý z příštích životů) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Andrea Platznerová
o průzračnosti básní
. . . . . (toužila jsem kdysi napsat křišťálovou báseň) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Andrea Platznerová
tenkrát
. . . . . . . . (bylo to takto v létě a zdálo se, že to přilétlo z věčnosti) . . . . . . . . . . . .
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