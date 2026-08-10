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jasmínová

. . . . . . . . (čaj, miláčku?) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




dáš si čaj, lásko?

mám uvařený jasmínový

třeba jím začne nový

                           časoprostor

(len napočítam do sto

     kým voda z kvetov vyláka ich čaro

     zatiaľ sa s jazmínovou parou

     porozprávam jazykom snovým...)


dáš si čaj, lásko?

mám jasmínový




Foto: AP

Autor: Andrea Platznerová | pondělí 10.8.2026 18:18 | karma článku: 0 | přečteno: 27x

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Andrea Platznerová

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Před lety jsem sem napsala: "Nejezdím na výlety, rovnou se stěhuji. Cestovat budu, až budu stará."
Už jsem tedy stará.

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