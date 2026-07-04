Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

jako by to bylo včera

. . . . . . (čtvrtého července devatenáct set osmdesát, léto, klid, sladko) . . . . . . . . . . . .



bílková pěna s marmeládou
se šlehala v míse z tlustého skla značky Maryša
žloutky s cukrem
stačilo vymíchat lžící v dětském talíři
čokoládová poleva
se vařila v kastrolku s bakelitovou rukojetí
dvojnásobná dávka
půlka na zákusek a půlka vnučce


kdoví který zvuk nebo vůně
který dotek prázdninové soboty
mi dnes připomněl babičku



Autor: Andrea Platznerová | sobota 4.7.2026 14:12 | karma článku: 0 | přečteno: 30x

Další články autora

Andrea Platznerová

třetího července dva tisíce dvacet šest, noc, za chvíli sobota

. . . . . . . . (kam sahá naděje?) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.7.2026 v 23:47 | Karma: 4,78 | Přečteno: 58x | Diskuse | Poezie a próza

Andrea Platznerová

ráno

. . . . . . . (krása nikdy neumírá) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.7.2026 v 7:11 | Karma: 0 | Přečteno: 44x | Diskuse | Poezie a próza

Andrea Platznerová

prvního července dva tisíce dvacet šest, i v tropech lehce

. . . . . . (protože tráva, protože voda, protože nahá kůže) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.7.2026 v 15:19 | Karma: 4,88 | Přečteno: 121x | Diskuse | Poezie a próza

Andrea Platznerová

promítání o světě, ve vlaku

. . . . . . . . (stojíme) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25.6.2026 v 10:52 | Karma: 2,66 | Přečteno: 55x | Diskuse | Poezie a próza

Andrea Platznerová

dvaadvacátého června dva tisíce dvacet šest, tropy včera, tropy dnes a tropy zítra

. . . . . .(a budou údajně také v sobotu večer a v neděli ráno) . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22.6.2026 v 21:57 | Karma: 6,32 | Přečteno: 149x | Diskuse | Poezie a próza
Další články autora

Nejčtenější

Internet se baví rekonstrukcí náměstí za půl miliardy. Lidé na Jiřáku navrhují bazén nebo prales

Nová podoba náměstí Jiřího z Poděbrad
3. července 2026  10:53

Náměstí Jiřího z Poděbrad v Praze, kterému dominuje modernistický kostel Nejsvětějšího Srdce Páně,...

Beach Eden otevřel největší písečnou pláž v Praze. Návštěvníci kritizují písek i vedro

Pohled na bazén v areálu Beach Eden.
29. června 2026  11:25,  aktualizováno  18:13

Kdysi chátrající koupaliště ve Vršovicích se během jediného měsíce proměnilo v nový areál Beach...

50 korun za taxíka? Senioři z Prahy 10 se mají po prázdninách vozit k lékaři i na poštu

ilustrační snímek
29. června 2026

Radnice desáté městské části připravuje novou službu, která má usnadnit život starším obyvatelům....

Zapomeňte na nabíječky, Bigster kombinuje LPG, elektřinu a pohon 4x4. Vzali jsme ho do bláta

Není to čistý offroad, ale ani v drsnějším terénu se neztratí.
28. června 2026  6:52

Namířeno na české řidiče. Za cenu lehce nad 700 tisíc korun vznikl mix, který jinde nenajdete. Nová...

Pražané hledají únik před vedrem, Džbán zůstává zavřený. Pohne s kauzou petice?

Přírodní koupaliště Džbán v Praze 6
29. června 2026  14:50

Zatímco pražská koupaliště během tropických dnů praskají ve švech, legendární Džbán zůstává už...

Na dálnici D8 vyprošťují nákladní auto. Provoz na Prahu je odkloněn

ilustrační snímek
4. července 2026  15:32,  aktualizováno  16:30

Vyprošťování havarovaného nákladního automobilu na D8 mezi Roudnicí nad Labem na Litoměřicku a...

Živnostníci mají od července nižší zálohy. Ne všem ale stát pošle stejnou úlevu

Řemeslník opravuje fasádu
4. července 2026  14:44

Mnohé osoby samostatně výdělečně činné neboli OSVČ si od 1. července finančně polepšily tím, že se...

Ve Valticích dnes začíná letní škola staré hudby, ještě je možné se zúčastnit

ilustrační snímek
4. července 2026  12:56,  aktualizováno  12:56

Na zámku ve Valticích na Břeclavsku dnes začíná 38. ročník mezinárodní letní školy staré hudby. Ve...

Jihlavská zoologická zahrada má nový výběh pro kočky a karakaly

JihlavskĂˇ zoologickĂˇ zahrada mĂˇ novĂ˝ vĂ˝bÄ›h pro koÄŤky a karakaly
4. července 2026  12:42,  aktualizováno  12:42

Jihlavská zoologická zahrada má novou venkovní expozici za téměř deset milionů korun. Plocha asi...

Andrea Platznerová

  • Počet článků 1019
  • Celková karma 5,54
  • Průměrná čtenost 826x
Před lety jsem sem napsala: "Nejezdím na výlety, rovnou se stěhuji. Cestovat budu, až budu stará."
Už jsem tedy stará.

Seznam rubrik

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.