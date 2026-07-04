jako by to bylo včera
bílková pěna s marmeládou
se šlehala v míse z tlustého skla značky Maryša
žloutky s cukrem
stačilo vymíchat lžící v dětském talíři
čokoládová poleva
se vařila v kastrolku s bakelitovou rukojetí
dvojnásobná dávka
půlka na zákusek a půlka vnučce
kdoví který zvuk nebo vůně
který dotek prázdninové soboty
mi dnes připomněl babičku
Andrea Platznerová
třetího července dva tisíce dvacet šest, noc, za chvíli sobota
. . . . . . . . (kam sahá naděje?) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Andrea Platznerová
ráno
. . . . . . . (krása nikdy neumírá) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Andrea Platznerová
prvního července dva tisíce dvacet šest, i v tropech lehce
. . . . . . (protože tráva, protože voda, protože nahá kůže) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Andrea Platznerová
promítání o světě, ve vlaku
. . . . . . . . (stojíme) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Andrea Platznerová
dvaadvacátého června dva tisíce dvacet šest, tropy včera, tropy dnes a tropy zítra
. . . . . .(a budou údajně také v sobotu večer a v neděli ráno) . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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