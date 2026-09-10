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jak to děláš?

Andrea Platznerová
       (ve víru každodennosti se občas v předpodzimním vzduchu zastaví list, myšlenka, pocit)         




jak to děláš, že jsi stále se mnou?

kde schováváš svou duši jemnou?

v kabelce mezi mobilem a klíči?

mezi stránkami diáře?

pod saténovým polštářem?

v knize, kterou se snažím číst?

v mém stále ještě klidném spaní?


jak to děláš, že jsi stále při mně?

dotýkáš se mne předpodzimně

ač nejsi nikde, s nikým, ničí

na žádném z našich známých míst

vyvázán ze slibů a přání…


jak to děláš, že jsi stále při mně?


jediný nestárnoucí list

s příběhem navždy nedopsaným




Foto: AP

Autor: Andrea Platznerová | čtvrtek 10.9.2026 15:38 | karma článku: 0 | přečteno: 12x
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Andrea Platznerová

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Před lety jsem sem napsala: "Nejezdím na výlety, rovnou se stěhuji. Cestovat budu, až budu stará."
Už jsem tedy stará.

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