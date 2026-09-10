jak to děláš?
jak to děláš, že jsi stále se mnou?
kde schováváš svou duši jemnou?
v kabelce mezi mobilem a klíči?
mezi stránkami diáře?
pod saténovým polštářem?
v knize, kterou se snažím číst?
v mém stále ještě klidném spaní?
jak to děláš, že jsi stále při mně?
dotýkáš se mne předpodzimně
ač nejsi nikde, s nikým, ničí
na žádném z našich známých míst
vyvázán ze slibů a přání…
jak to děláš, že jsi stále při mně?
jediný nestárnoucí list
s příběhem navždy nedopsaným
Foto: AP
Andrea Platznerová
o čem lidé přemýšlejí
(ale pokud je to odvrácená strana pocitu spokojenosti, daň za schopnost vnímat krásu, cítit štěstí a darovat se druhým, tak to závaží vědomí sebe, myslím, stojí za to)
Andrea Platznerová
Zpráva od kuchyňské linky
(Miláčku s vavříny, jen tak, bez zásluh)
Andrea Platznerová
devátého devátý, mému strýci by dnes bylo sedmaosmdesát
(Dibovi, který by dnešní dobu nesl těžce, ale určitě by se mnou chodil na výstavy moderního umění)
Andrea Platznerová
život
(je, jaký je, a takový je ho třeba žít)
Andrea Platznerová
O lidské duši
(Vůně, barvy, chutě, myšlenky, pocity, vzpomínky...)
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Už jsem tedy stará.