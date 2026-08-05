jak by to mělo být, kdyby to nemohlo být jinak
nejspíše bychom spolu nežili
ty bys byl manžel
a já bludička
ale ve snu
bys mě líbal na víčka
a ve chvílích
kdy by nám bylo těžko
a ještě lépe vesele
zavolali bychom si
věrní přátelé
co se znají věčnost a déle…
království a půl srdce za přítele…
Andrea Platznerová
zpátky na zem
. . . . . . . . (a šup) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Andrea Platznerová
už rozumím
. . . . . (odteď budeš můj metr na lásku) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Andrea Platznerová
O smíchu
. . . . . . . (Slovenská Barborka píše českému kamarádovi) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Andrea Platznerová
optimistická
. . . . . (na přání čtenářů :) ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Andrea Platznerová
uzol na vreckovke
. . . . . . (uzel na kapesníku) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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