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jak by to mělo být, kdyby to nemohlo být jinak

. . . . . . . (přátelská) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




nejspíše bychom spolu nežili

ty bys byl manžel

a já bludička


ale ve snu

bys mě líbal na víčka

a ve chvílích

kdy by nám bylo těžko

a ještě lépe vesele

zavolali bychom si

věrní přátelé

co se znají věčnost a déle…


království a půl srdce za přítele…




Autor: Andrea Platznerová | středa 5.8.2026 22:01 | karma článku: 0 | přečteno: 27x

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Andrea Platznerová

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Před lety jsem sem napsala: "Nejezdím na výlety, rovnou se stěhuji. Cestovat budu, až budu stará."
Už jsem tedy stará.

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